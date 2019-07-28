رياضة

هل يفك الزمالك عقدة انتصارات الأهلي في يوليو؟

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
الزمالك
الزمالك
لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، والمصري بشكل خاص، إذ يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا).
وقبل مواجهة مباراة القمة اليوم، يمتلك المارد الأحمر سجلا حافلا في تاريخ لقاءاته أمام الزمالك في شهر يوليو، إذ سبق أن التقى الفريقان في 7 مواجهات من قبل في هذا الشهر، وتمكن الأهلي من الفوز بها جميعا، فهل ينجح أبناء القلعة البيضاء في فك عقدة المارد الأحمر في شهر يوليو؟ - سبق أن تقابل الأهلي مع الزمالك
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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القمة 118.. القيمة السوقية للأهلي والزمالك

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام والمصري بشكل خاص، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).
فرحة-الاهلى‎ (3)

القمة 118.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التى يخوضها القطبان كـ«تحصيل حاصل» بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري (2018-2019)، يوم الأربعاء الماضي، بعدما حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (9)

القمة 118.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، وسبق وتقابل المارد الأحمر أمام القلعة الحمراء في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزًا، مقابل 26 فوزًا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين. حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاء.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

القمة 118.. بين النهاية السعيدة واستعادة الكبرياء

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام والمصري بشكل خاص، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).
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