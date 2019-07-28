هل يفك الزمالك عقدة انتصارات الأهلي في يوليو؟

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

الزمالك

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والغريم التقليدي الزمالك، بالشارع المصري، في ديربي ينتظره عشاق الكرة في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، والمصري بشكل خاص، إذ يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا).

وقبل مواجهة مباراة القمة اليوم، يمتلك المارد الأحمر سجلا حافلا في تاريخ لقاءاته أمام الزمالك في شهر يوليو، إذ سبق أن التقى الفريقان في 7 مواجهات من قبل في هذا الشهر، وتمكن الأهلي من الفوز بها جميعا، فهل ينجح أبناء القلعة البيضاء في فك عقدة المارد الأحمر في شهر يوليو؟ - سبق أن تقابل الأهلي مع الزمالك

وقبل مواجهة مباراة القمة اليوم، يمتلك المارد الأحمر سجلا حافلا في تاريخ لقاءاته أمام الزمالك في شهر يوليو، إذ سبق أن التقى الفريقان في 7 مواجهات من قبل في هذا الشهر، وتمكن الأهلي من الفوز بها جميعا، فهل ينجح أبناء القلعة البيضاء في فك عقدة المارد الأحمر في شهر يوليو؟



- سبق أن تقابل الأهلي مع الزمالك في 117 مباراة بالدوري طوال تاريخهما، حقق الأحمر 43 فوزا مقابل 26 فوزا للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة بين الفريقين.



- حافظ الأهلي على نظافة شباكه خلال 50 مباراة أمام الزمالك بالدوري، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا في 33 لقاءً.



- سجل لاعبو الأهلي 145 هدفًا في شباك الزمالك بالدوري، بينما أحرز الأبيض 100 هدف في مرمى الفريق الأحمر.