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ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي بعد غياب 17 عاما

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
لأول مرة منذ 17 عاما تطل النجمة ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي. وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عبد العزيز عام 2002، من خلال برنامج "فرصة سعيدة"، الذي حلت ضيفة عليه مع الفنانة منى زكي وكان يقدمه الفنان شريف منير عبر فضائية "دريم"، ومن بعدها انقطعت عن المشاركة في أي برنامج تليفزيوني إلى أن نجحت منى الشاذلي في إقناعها بالظهور من جديد.
وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مختلف، وتكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها. وأفرجت القناة عن بعض صور الحلقة التي صُورت قبل أيام. ياسمين عبد العزيز من مواليد القاهرة، في 16 يناير عام 1980، وترجع أصولها إلى منطقة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، تخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت
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