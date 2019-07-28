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المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 8 أغسطس المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
صرف رواتب
صرف رواتب
أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس إلى اليوم الثامن من الشهر المقبل، بدلا من اليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة لكل الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها، لمدة خمسة أيام. ومن المقرر أن تصرف وزارة المالية رواتب شهر سبتمبر المقبل بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019، وأن تصرف رواتب شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، وتم صرف هذه العلاوات
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المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
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وزير-الماليه

المالية: صرف قيمة التذكرة فقط في بدل السفر والانتقال

أكدت وزارة المالية حرصها على صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر فى 27 يونيو الماضى. ووجهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، لمراعاة صرف المقابل النقدى بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.
جنية (3)

كيف تحسنت قيمة الجنيه أمام العملات في 3 سنوات؟

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الجنيه المصري قد تحسنت بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، موضحا أن ما نشهده الآن من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
فلوس

غدا..بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

قررت وزارة المالية بدء صرف رواتب وأجور شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدا، الأحد، الموافق 14 يوليو 2019، بما فيها المحول منها على البنوك، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2019-2020، وتيسيرا على العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد. ومن المقرر أن يتم صرف العلاوات والمزايا النقدية الأخرى مع راتب شهر يوليو الجاري، وحسب المالية، فإن عملية صرف الراتب الشهري للموظفين سوف تتم على مدى 5 أيام من موعد بدء الصرف.
معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
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