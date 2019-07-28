المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 8 أغسطس المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

صرف رواتب

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس إلى اليوم الثامن من الشهر المقبل، بدلا من اليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة لكل الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها، لمدة خمسة أيام. ومن المقرر أن تصرف وزارة المالية رواتب شهر سبتمبر المقبل بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019، وأن تصرف رواتب شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، وتم صرف هذه العلاوات