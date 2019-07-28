غياب المتهمين يؤجل محاولة اغتيال النائب المساعد للغد

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محكمة- أرشيفية

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 304 متهمين ينتمي غالبيتهم لحركة «حسم»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، على خلفية اتهامهم بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، والتخطيط لتنفيذ التدريبات العسكرية داخل دولة السودان، إلى جلسة غدٍ الإثنين، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة المقبلة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.

المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال 304 متهمين بحركة «حسم» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة منها محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان،