المرحلة الثانية للتنسيق.. 78.05% للعلمي و68.05% أدبي

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

التنسيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%. وأعلنت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة 229 ألفا و978 طالبا، بواقع 175 ألفا و673 طالبا بالشعبة العلمية، و54 ألفا و305 طلاب بالشعبة الأدبية.

وأعلن عبد الغفار، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج