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نتيجة تنسيق الثانوية العامة برقم الجلوس

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، إن عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولى من الشعبة العلمية بلغ 45 ألفا و165 طالبا، والشعب والأدبية 97 ألفا و797 طالبا بإجمالي 142 ألفا و962 طالبا، فيما لم يتقدم من الشعبة العلمية 46 طالبا وطالبة ومن الشعبة الأدبية 751 طالبا بإجمالي 797 طالبا، معلنا أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس المقبل.
وأضاف عبد الغفار، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية هو320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، ويبلغ عدد الطلاب 175 ألفا و673 طالبا، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05% ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفا
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تنسيق الثانوية.. أماكن شاغرة بهندسة وألسن لطلاب علمي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
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تنسيق الثانوية العامة.. 98.4% للطب و97.8% للصيدلة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

أولياء الأمور حائرون بين ارتفاع التنسيق ولهيب الخاص

بين ارتفاع مجاميع الجامعات الحكومية ولهيب أسعار الجامعات الخاصة، يعيش أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على أكثر من 96% هذا العام، في حيرة من أمرهم، فما بين رغبتهم فى تحقيق أحلام أبنائهم بالالتحاق بكليات القمة، والارتفاع الجنوني في مصروفات الجامعات الخاصة هذا العام، مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، يقفون مكتوفي الأيدي، لا سيما بعد أن أقدمت بعض الجامعات على رفع مصاريفها بنسبة تصل إلى 30% و40% عن الأعوام السابقة، إذ تخطت مصروفات كليات القمة حاجز الـ100 ألف جنيه سنويا بعدد من الجامعات الخاصة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
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