نتيجة تنسيق الثانوية العامة برقم الجلوس

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، إن عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولى من الشعبة العلمية بلغ 45 ألفا و165 طالبا، والشعب والأدبية 97 ألفا و797 طالبا بإجمالي 142 ألفا و962 طالبا، فيما لم يتقدم من الشعبة العلمية 46 طالبا وطالبة ومن الشعبة الأدبية 751 طالبا بإجمالي 797 طالبا، معلنا أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس المقبل.

وأضاف عبد الغفار، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية هو320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، ويبلغ عدد الطلاب 175 ألفا و673 طالبا، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05% ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفا