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متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر

بعد ترقب دام لأكثر من 12 عاما، أخيرا افتتح متحف ومركز «إبداع نجيب محفوظ»، الذى بدأت فكرته عام 2006، عقب وفاة أديب نوبل، فى المنطقة التى نشأ فيها وترعرع فى كنفها
تحرير:كريم محجوب - تصوير هاني شمشون ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ
على مقربة من الجامع الأزهر، بينما نلتفت بحثا عن متحف أديب نوبل، صادفتنا لوحة إرشادية مكتوب عليها "متحف نجيب محفوظ" تشير بسهم مائل إلى الناحية الأخرى من الطريق، وقبل أن نضلّ وجهتنا، سألنا أحد الباعة المتجولين فأشار بيده إلى ممر ضيق، تخطينا زحام المارة وسلكنا الممر المنحدر إلى أسفل، وعرفنا المكان بالتحديد من وسائل الإعلام المنتشرة أمامه، صعدنا عدة درجات لأعلى، ومررنا إلى الداخل عبر بوابة "كشف المعادن"، استقبلنا رجال أمن المتحف بترحاب، ها نحن فى عالم نجيب محفوظ.
تعود أدراج قصة "متحف نجيب محفوظ" إلى عام 2006 بعد وفاته، أى قبل 12 عاما من الآن، إذ نادى جمع من الكُتاب والمعنيين بالثقافة بعمل متحف يخلد ذكرى الأديب العالمى، وهو ما استجاب له وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى وتم إصدار قرار وزارى بتخصيص مبنى "تكية محمد أبو الدهب" الأثرى متحفا لنجيب محفوظ، وبعد تلك الأعوام
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رواية-عبث-الأقدار

دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
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«الأب» لبهاء طاهر.. الروتين حتما ينتصر على الأحلام

وجد جيل "كتاب الستينيات" نفسه بين سندان الأسماء الراسخة في المكتبة المصرية والعالمية، كـ"نجيب محفوظ، لويس عوض، يحيى حقي" وإلى آخر القائمة المشرفة، ومطرقة التجاهل الجماهيري والتعامل غير ذي اهتمام من جهات النشر المختلفة من مجلات وملاحق ثقافية، ودور النشر. فمثلا صُبغ لدى العامة بأن الرواية التي تُقرأ يجب أن تكون من كتابة نجيب محفوظ أو بطريقة نجيب محفوظ، أو بقلم توفيق الحكيم أو قدمها طه حسين، ويضاف إلى هذا حالة التشبع الثقافي، الأدبي، الفني، الناتجة عن الأعمال الكبيرة كمًّا وكيفًا التي أنتجها جيل "الرواد" السابق لهم.
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«العصفور والسلك».. مصائر الشعوب بين مخالب طائر

دائما ما يحلق الكاتب الكبير يوسف إدريس بمخيلاتنا بعيداً عن سماء الكتاب الآخرين، تأخذنا كلماته حيثما أرادت، وبالأخص في مرتكز إبداعه "القصة القصيرة والقصيرة جدا"، فبراعة أسلوب حكيه وتفرده، وانتقاء ألفاظه وتوظيفها في وصف أفكاره تتم بسمو متناه، ورأس يوسف إدريس مليئ بالأفكار، فهو لا يكتب عن أي فكرة من تلك التي تتجول بداخله، إنما ينتقى الفكرة التي خرجت من أعماقه وضغطت وألحت عليه مرارا وتكرارا، لتكون عابرة حدود الإنسان والزمان، أو بمعنى أخر يمكن القول بأن الفكرة هي من تختار يوسف إدريس لكي يكتب عنها.
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نجيب-محفوظ

ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.
نجيب-محفوظ

ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
نجيب-محفوظ

«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.
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يحيى شاهين.. «سي السيد» الذي صنعته «الست»

يعد يحيى شاهين من الفنانين الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ السينما المصرية، المنتمي للجيل الذهبي في الفن المصري، صاحب كاريزما خاصة جعلته يبدع ويتألق في شخصيات كثيرة أبرزها "سي السيد"، التي قدّمها في ثلاثية نجيب محفوظ، وتظل صورة تلك الشخصية المهيبة، ونبرة صوته، وهو ينادي زوجته "أمينة" فترتعد فرائسها، هي الصورة الأقرب للنجم في مخيلة الجمهور، والدور محفور في ذاكرة السينما كأنها شخصيته الحقيقية، ولكنك عندما تقف أمام حياته الخاصة تجد أنه ليس كذلك، كما أن هناك أدوارا أخرى كثيرة أبدع فيها.
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