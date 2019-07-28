جريمة

قتلت مراتي.. تطور جديد بقضية العام في بنها

تحرير:علاء النجار ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، بتجديد حبس "خالد.ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي.ا.ع - 30 عاما" ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها. وتبين من التحريات إصابة الزوج بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، إذ كان يعمل في مجال السياحة.
وأضافت التحريات أنه ترك العمل وفي الفترة الأخيرة كان يطلب منها الأموال بكثرة لإدمانه المخدرات فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بطعن زوجته عدة طعنات نافذة حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، قائلا: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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طعن-بالسكين

ننشر أقوال المتهم بقتل زوجته «بسبب المصروف» في بنها

أدلى "خالد. ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، أمام خالد صلاح، وكيل نيابة قسم بنها، باعترافات تفصيلية، قائلا: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة ولما طلبت منها مبلغ من المال رفضت وعايرتني ببطالتي، قائلة (روح اشتغل وابعد عن شرب المخدرات)"، متابعا أنه استشاط غيظا وأمسك بسكين المطبخ وطعنها 8 طعنات في رقبتها وجسدها حتى سقطت غارقة في دمائها. وأشار إلى أنه بعدها صرخ بأعلى صوت مرددًا عبارة "قتلت زوجتي، قتلت زوجتي"، وبعدها صعد الجيران وأم زوجته وحاولوا الإمساك به، لكنه وضع السكين على رقبة ابنته مهددًا بذبحها، وفر هاربًا من المنزل.
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جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
توكتوك

ضبط «القشيش» المتهم بمحاولة قتل سائق توكتوك بقليوب

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق "توكتوك" لسرقة المركبة بناحية قرية "ناي" دائرة مركز قليوب. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد إصابة "أحمد س ع - 13 عاما - سائق توكتوك" بجرح نافذ بالبطن وجرح سطحي بالرقبة وتم حجزه بمستشفى قليوب التخصصي ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، إثر تعرضه لواقعة شروع في سرقة مركبة "توكتوك" قيادته حال سيره بطريق رشاح ناي – دائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول. ?
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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