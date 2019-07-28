قتلت مراتي.. تطور جديد بقضية العام في بنها

تحرير:علاء النجار ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

حبس- أرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، بتجديد حبس "خالد.ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي.ا.ع - 30 عاما" ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها. وتبين من التحريات إصابة الزوج بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، إذ كان يعمل في مجال السياحة.

وأضافت التحريات أنه ترك العمل وفي الفترة الأخيرة كان يطلب منها الأموال بكثرة لإدمانه المخدرات فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بطعن زوجته عدة طعنات نافذة حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، قائلا: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها بيساعدوها بفلوس كثيرة