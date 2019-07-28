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لماذا رفضت المعارضة السودانية تقرير مجزرة الاعتصام؟

قوى الحرية والتغيير تصر على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ خلع البشير وحتى اليوم
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
النيابة تعلن تقرير فض الاعتصام
النيابة تعلن تقرير فض الاعتصام
أثار تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين في السودان حالة من الغضب، بعد أن أرجعت اللجنة فض الاعتصام إلى تصرفات فردية اتهمت فيها عددا من الضباط، حيث وجه النائب العام في السودان تهما جنائية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، لدورهم في مجزرة فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني الشهر الماضي. اللجنة وجهت في تقريرها الذي أعلنت عنه أمس، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين مجهولين، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات.
كان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، قد أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وضمت اللجنة، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. إخفاء الحقائق هذا التقرير
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
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بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
السودان

بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
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انقلاب رابع يكشف غضب «الإخوان» من اتفاق السودان

"عام الانقلابات في السودان"، هكذا يمكن أن يطلق على 2019 في هذا البلد الذي شهد العديد من الأحداث، بدأت بثورة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وتلا ذلك العديد من الانقلابات الفاشلة وسط أزمات عدة توالت بعد رحيل البشير وتولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية في البلاد، والذي تسبب في أزمة مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي وتطالب بسلطة مدنية للبلاد، فبعد إطاحة الجيش من رئاسة البلاد، وإعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، شهد السودان عددا من المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال ثلاثة شهور.
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توقيع الاتفاق السوداني يمهد الطريق للانتقال السياسي

بعد مخاض عسير انتظره السودانيون طويلا، خرج الاتفاق السوداني اليوم إلى النور، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد تأجيل أكثر من مرة. جاء التوقيع على الاتفاق بعدما تواصلت، حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية، إذ وصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز نحو 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
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تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
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هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟
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