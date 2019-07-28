جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

بيب جوارديولا

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، حيث لم يحسم رجال بيب جوارديولا اللقب سوى في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز، ليفشل ليفربول في الفوز بلقب الدوري الأول له منذ عام 1990. وهيمن مانشستر سيتي على كل الألقاب المحلية الموسم الماضي، حيث توج بلقب الدرع

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، حيث لم يحسم رجال بيب جوارديولا اللقب سوى في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز، ليفشل ليفربول في الفوز بلقب الدوري الأول له منذ عام 1990.



وهيمن مانشستر سيتي على كل الألقاب المحلية الموسم الماضي، حيث توج بلقب الدرع الخيرية في بداية الموسم على حساب تشيلسي بهدفين دون رد.



ومن ثم توج السيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، قبل التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على واتفورد في المباراة النهائية بسداسية نظيفة.



يذكر أن مانشستر سيتي ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من ربع النهائي، بالخسارة أمام توتنهام.

