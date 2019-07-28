رياضة

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، حيث لم يحسم رجال بيب جوارديولا اللقب سوى في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز، ليفشل ليفربول في الفوز بلقب الدوري الأول له منذ عام 1990. وهيمن مانشستر سيتي على كل الألقاب المحلية الموسم الماضي، حيث توج بلقب الدرع
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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سترلينج: سعدت لفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أشار رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، إلى سعادته لفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي سيبقى الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، ورحل سترلينج عن ليفربول في عام 2015 لينضم إلى السيتي، الذي نجح في الفوز معه بـ5 ألقاب، من بينها لقبان متتاليان في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، وكان آخرها الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
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