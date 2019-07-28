12 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 3 أيام عرض

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

الفيل الأزرق

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4.019.419 مليونا في ثالث أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليحتل الفيلم أعلى إيراد يومي خارج موسم الأعياد، ويسجل 12 مليونا و300 ألف جنيه في غضون 72 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم (الحالات الخطرة سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"