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12 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 3 أيام عرض

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4.019.419 مليونا في ثالث أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليحتل الفيلم أعلى إيراد يومي خارج موسم الأعياد، ويسجل 12 مليونا و300 ألف جنيه في غضون 72 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم (الحالات الخطرة سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"
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عادل-امام

لماذا غاب الزعيم عن عزاء الفيشاوي وودع هؤلاء؟

لم يكن الزعيم عادل إمام من الحاضرين في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد، وسط حيرة وتساؤل الكثيرين عن سبب غيابه، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون من أول المعزين، حيث إن الثنائي تجمعهما صداقة قوية، وكان كل منهما وجه خير على الآخر في مسيرتهما الفنية، بداية من «غاوي مشاكل» فى الثمانينات، ثم فيلم «المشبوه» الذي كان سببًا فى انطلاق الفيشاوي بالسينما، حتى أصبح فى فترة قصيرة من نجوم الصف الأول، وأخيرا مع «حنفى الأبهة» الذى حقق نجاحا كبيرًا فى صالات العرض، كما ظهر الفيشاوي معه كضيف شرف فى مسلسله الأخير «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2017.
ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
مى نور الشريف وبوسي

حقيقة إساءة مي نور الشريف لفاروق الفيشاوي

أثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور من محادثة تنسب للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأصدقاء، تسيء خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت خلالها إنها حضرت العزاء وقالت عنه: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف، ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها. وسرعان ما خرجت ابنة الراحل الكبير عن صمتها لتنفى عنها تهمة الإساءة للفيشاوي، وأكدت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» أنها لم تقل ذلك.
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فيلم-الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 8.5 مليون جنيه في يومين

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4 ملايين و620 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل الفيلم 8 ملايين جنيه و620 ألف جنيه خلال 48 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، وهم النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
الفيل-الازرق-2

تعرف على إيراد «الفيل الأزرق 2» في أول أيام عرضه

طُرح فيلم "الفيل الأزرق 2" في دور العرض منذ أمس الخميس، 25 يوليو، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبا من موسم عيد الأضحى السينمائي. ويبدو أن الجمهور كان متحمسا للجزء الثاني من العمل، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
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