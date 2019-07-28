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قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

قبل حلول عيد الأضحى يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح للمواطنين عن طريقة اختيار الأضاحي، وكيفية التأكد من سلامة اللحوم عند شرائها، وكيفية تخزينها بالشكل الصحيح
تحرير:هالة صقر ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
الأضاحى
الأضاحى
لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.
نصائح شراء الأضاحى الدكتور شريف محمود، طبيب بيطري، قال لـ"التحرير"، إنه لا بد من مراعاة بعض الأمور عند شراء الأضحية للتأكد من سلامتها، منها ضرورة ملاحظة حركة الأضحية ونشاطها، وإقبالها على الطعام بشكل طبيعى، وأن تكون ممتلئة وليست نحيفة بشكل مبالغ فيه، ولا تظهر عظام بارزة فى منطقة الرقبة أو الصدر، بل
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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حج-وعمرة (2)

الجمعة غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الجاري.
فلوس-الجمعية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 8 أغسطس المقبل

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس إلى اليوم الثامن من الشهر المقبل، بدلا من اليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة لكل الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها، لمدة خمسة أيام. ومن المقرر أن تصرف وزارة المالية رواتب شهر سبتمبر المقبل بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019، وأن تصرف رواتب شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.
دار-الافتاء-المصرية

رد حاسم.. هل تتحكم الإفتاء في موعد عيد الأضحى؟

علقت دار الإفتاء المصرية، عن ما تردد مؤخرا، بشأن قيامها بتحديد موعد بداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك، مؤكدة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، على صفحات "فيسبوك"، بشأن إعلان دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى لهذا العام، موضحة أن استطلاع الهلال يكون في يوم 29 من كل شهر هجري، مشددة على أن ما جاء في موقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنها لم تعلن عن شئ بهذا الصدد.. وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق، أن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس.
سوق-السمك-الاسماك

كيف تواجه «الزراعة» تدهور مزارع الثروة السمكية؟

فائدة استراتيجية واقتصادية تجنيها مصر من التوسع في إنشاء مزارع الاستزراع السمكي، وتتمثل الفائدة الاستراتيجية في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك. وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة العام الماضي، فالإنتاج الكلي لمصر من الأسماك يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، وحسب الإحصائية فإجمالي إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، في حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.
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