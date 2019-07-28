قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

قبل حلول عيد الأضحى يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح للمواطنين عن طريقة اختيار الأضاحي، وكيفية التأكد من سلامة اللحوم عند شرائها، وكيفية تخزينها بالشكل الصحيح

تحرير:هالة صقر ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الأضاحى

لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.

نصائح شراء الأضاحى الدكتور شريف محمود، طبيب بيطري، قال لـ"التحرير"، إنه لا بد من مراعاة بعض الأمور عند شراء الأضحية للتأكد من سلامتها، منها ضرورة ملاحظة حركة الأضحية ونشاطها، وإقبالها على الطعام بشكل طبيعى، وأن تكون ممتلئة وليست نحيفة بشكل مبالغ فيه، ولا تظهر عظام بارزة فى منطقة الرقبة أو الصدر، بل