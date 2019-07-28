قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

قبل حلول عيد الأضحى يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح للمواطنين عن طريقة اختيار الأضاحي، وكيفية التأكد من سلامة اللحوم عند شرائها، وكيفية تخزينها بالشكل الصحيح
لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.
نصائح شراء الأضاحى
الدكتور شريف محمود، طبيب بيطري، قال لـ"التحرير"، إنه لا بد من مراعاة بعض الأمور عند شراء الأضحية للتأكد من سلامتها، منها ضرورة ملاحظة حركة الأضحية ونشاطها، وإقبالها على الطعام بشكل طبيعى، وأن تكون ممتلئة وليست نحيفة بشكل مبالغ فيه، ولا تظهر عظام بارزة فى منطقة الرقبة أو الصدر، بل
نصائح شراء الأضاحى
الدكتور شريف محمود، طبيب بيطري، قال لـ"التحرير"، إنه لا بد من مراعاة بعض الأمور عند شراء الأضحية للتأكد من سلامتها، منها ضرورة ملاحظة حركة الأضحية ونشاطها، وإقبالها على الطعام بشكل طبيعى، وأن تكون ممتلئة وليست نحيفة بشكل مبالغ فيه، ولا تظهر عظام بارزة فى منطقة الرقبة أو الصدر، بل لا بد من اختيار أضحية ممتلئة باللحوم، مع التأكد من عدم وجود إفرازات تخرج من الأنف، وأن تكون عيناها لامعتين ليس بهما احمرار أو اصفرار، ولا تفرز دموعا بشكل مبالغ فيه.
وأضاف محمود أنه يجب أيضا مراعاة ألا يكون الصوف أو الشعر ثابتا ولا يسهل نزعه باليد وغير ناحل، وأن يكون التنفس طبيعيا ولا يوجد إنفلونزا أو سعال، والتأكد من عدم وجود التهابات أو إفرازات فى فم الأضحية، ولا يوجد جروح فى جسد الأضحية أو تورمات أو أى تغير ناتج عن مرض، والتأكد من عدم وجود كسور فى القدمين، أو تورم فى الخصيتين، مع ضرورة الوقوف أمامها قليلا لملاحظة حركتها والتأكد من أنها خالية من الأمراض، وأن يكون الفرو ناعما ولا يوجد به تقصف.
وأضاف محمود أنه فيما يخص حجم الأضحية، فالحجم الطبيعى يتراوح ما بين 50 إلى 60 كيلو، لافتا إلى أنه يجب مراعاة سن الأضحية، ويفضل أن يتراوح ما بين عام ونصف إلى عامين، مع ضرورة الضغط على جانبى البطن للتأكد من عدم وجود كرش، لأنه يعطى إيحاء بأن الأضحية ممتلئة باللحوم، وهذا غير صحيح لأنه امتلاء وهمى وغير طبيعى.
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نصائح شراء اللحوم
الدكتور مصطفى عبد السميع، مدير عام الإدارة العامة للمجزر الآلى بالبساتين، قال لـ"التحرير"، إنه عند شراء اللحوم لا بد أن يراعى المواطنين تميزها باللون الوردى، وتماسك أنسجتها، مع تجنب اللحوم الداكنة والدهون الصفراء، لأنه يجب أن تكون الدهون بيضاء، مشددا على ضرورة الابتعاد عن اللحوم المعرضة للتلوث بالشارع، أو التى يعرضها الباعة الجائلون.
وأضاف رمضان أنه لا بد من مراعاة أن تكون الأختام ظاهرة على اللحوم، وملاحظة التغيرات عليها مثل وجود نقط غريبة على سطحها تدل على عدم صلاحية اللحوم.
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نصائح تخزين اللحوم
الدكتور مصطفى عبد السميع، مدير عام الإدارة العامة للمجزر الآلى بالبساتين، قال لـ"التحرير"، إنه بعد شراء اللحوم يجب وضعها لمدة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات ولا تزيد على 6 ساعات، قبل وضعها بعد ذلك فى الفريزر، وذلك للاحتفاظ بقيمتها الغذائية عالية، وكذلك بمرونتها في أثناء الطبخ والمضغ، ويجب وضعها داخل أوعية محكمة الإغلاق، حتى لا تسبب تلوثا لباقى المأكولات فى الثلاجة.
وأضاف عبد السميع أنه فى حالة الرغبة فى طبخ اللحوم يتم استخراجها من الفريزر قبل الطبخ بفترة كافية حتى يتفكك الثلج، ثم البدء فى عملية الطبخ، ويفضل أن توضع فى مياه باردة، فهناك بعض ربات البيوت يقمن بغلى المياه أولا ثم وضع اللحوم ولكن يفضل وضعها فى المياه الباردة.
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