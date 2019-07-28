رياضة

ماذا كان تقييم تريزيجيه في أول ظهور مع أستون فيلا؟

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
شارك نجم المنتخب الوطني محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا بنتيجة 4-1، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، وحصل تريزيجيه على تقييم 6/10 من قبل صحيفة "برمنجهام ميل"، مشيرة إلى عدم تقديم تريزيجيه للكثير، ولكنه أظهر رغبة في الجري والقتال على كل كرة، وتوقعت الصحيفة أن يتحسن مستواه في المباريات المقبلة بعد تأقلمه على طريقة اللعب.
أستون فيلا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء عن طريق الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، وفي الدقيقة 55، أضاف أندري جرين الهدف الثاني، وعزز جون ماكين تقدّم فريقه بهدف ثالث بعد مرور دقيقتين، وفي الدقيقة 65 سجل تايلور هدف تشارلتون الوحيد، واختتم جون ماكين رباعية أستون في الدقيقة 82. وتعد
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تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام تشارلتون أتلتيك

أعلن ستيف بروس، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة نادي تشارلتون أتلتيك، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، على استاد «ذا فالي» في العاصمة الإنجليزية لندن، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، ووتقام المباراة استعدادًا للموسم الكروي الجديد (2019-2020)، وضمت التشكيلة النجمين المصريين محمود حسن (تريزيجيه) المنضم إليه حديثًا قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، بصحبة زميله في المنتخب الوطني، أحمد المحمدي.
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رسائل النجوم لتريزيجيه بعد انتقاله للدوري الإنجليزي

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي. وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجيه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
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تريزيجيه يشيد بالمحمدي ويتحدث عن حلم البريميرليج

انتقل نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بصورة رسمية اليوم الأربعاء، ليشيد في حواره للموقع الرسمي للفريق بقائد الفراعنة أحمد المحمدي والذي سيزامله في صفوف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وقال تريزيجيه في هذا الشأن: "أحمد من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي، فهو بمثابة الأخ بالنسبة لي، ولعبت إلى جواره في المنتخب الوطني لمدة 5 سنوات، هو قائدي في المنتخب الوطني، ودائما ما تحدث معي عن أستون فيلا، مؤكدًا لى على روعة النادي، وأنني سأشعر بالسعادة الكبيرة عند انتقالي إليه".
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تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
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