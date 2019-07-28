ماذا كان تقييم تريزيجيه في أول ظهور مع أستون فيلا؟

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

محمود حسن تريزيجيه

شارك نجم المنتخب الوطني محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا بنتيجة 4-1، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، وحصل تريزيجيه على تقييم 6/10 من قبل صحيفة "برمنجهام ميل"، مشيرة إلى عدم تقديم تريزيجيه للكثير، ولكنه أظهر رغبة في الجري والقتال على كل كرة، وتوقعت الصحيفة أن يتحسن مستواه في المباريات المقبلة بعد تأقلمه على طريقة اللعب.

أستون فيلا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء عن طريق الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، وفي الدقيقة 55، أضاف أندري جرين الهدف الثاني، وعزز جون ماكين تقدّم فريقه بهدف ثالث بعد مرور دقيقتين، وفي الدقيقة 65 سجل تايلور هدف تشارلتون الوحيد، واختتم جون ماكين رباعية أستون في الدقيقة 82. وتعد