ماذا كان تقييم تريزيجيه في أول ظهور مع أستون فيلا؟
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
محمود حسن تريزيجيه
شارك نجم المنتخب الوطني محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا بنتيجة 4-1، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، وحصل تريزيجيه على تقييم 6/10 من قبل صحيفة "برمنجهام ميل"، مشيرة إلى عدم تقديم تريزيجيه للكثير، ولكنه أظهر رغبة في الجري والقتال على كل كرة، وتوقعت الصحيفة أن يتحسن مستواه في المباريات المقبلة بعد تأقلمه على طريقة اللعب.
أستون فيلا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء عن طريق الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، وفي الدقيقة 55، أضاف أندري جرين الهدف الثاني، وعزز جون ماكين تقدّم فريقه بهدف ثالث بعد مرور دقيقتين، وفي الدقيقة 65 سجل تايلور هدف تشارلتون الوحيد، واختتم جون ماكين رباعية أستون في الدقيقة 82.
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أستون فيلا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء عن طريق الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، وفي الدقيقة 55، أضاف أندري جرين الهدف الثاني، وعزز جون ماكين تقدّم فريقه بهدف ثالث بعد مرور دقيقتين، وفي الدقيقة 65 سجل تايلور هدف تشارلتون الوحيد، واختتم جون ماكين رباعية أستون في الدقيقة 82.
وتعد هذه المواجهة هي الودية قبل الأخيرة لأستون فيلا قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز فيلا على مينيسوتا يونايتد الأمريكي وشروزبري تاون ووالسال الإنجليزيين ويواجه لايبزيج الألماني في 3 أغسطس، قبل أن يستهل مشواره في البريميرليج بمواجهة نظيره توتنهام.
وكان تريزيجيه قد انتقل من صفوف فريق قاسم باشا التركي إلى أستون فيلا، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.