موجة التخفيضات مستمرة.. فورد وإم جي تخفضان أسعارهما

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
أعلن وكيل السيارة الأمريكية الشهيرة «فورد» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سيارات فييستا موديل 2019 في السوق المحلية، بثلاثة أو خمسة أبواب، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه، كما خفضت الشركة الصينية «إم جي» أسعار عدد من سياراتها في مصر للمرة الرابعة، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
فورد فييستا
استفادت سيارة الشركة الأمريكية «فورد فييستا» من تخفيضات سعرية جديدة، بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، إذ أصبح سعر الفئة القياسية لفييستا ذات الثلاثة أبواب مع الناقل اليدوي 234,900 جنيه بدلا من 249,900 جنيه، بتخفيض 15 ألف جنيه، أما الفئة تيتانيوم فقد انخفض سعرها من 399,900 إلى 374,900
فورد فييستا
استفادت سيارة الشركة الأمريكية «فورد فييستا» من تخفيضات سعرية جديدة، بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، إذ أصبح سعر الفئة القياسية لفييستا ذات الثلاثة أبواب مع الناقل اليدوي 234,900 جنيه بدلا من 249,900 جنيه، بتخفيض 15 ألف جنيه، أما الفئة تيتانيوم فقد انخفض سعرها من 399,900 إلى 374,900 جنيه، بتخفيض 25 ألف جنيه.
وفي ما يخص السيارة فييستا ذات الأبواب الخمسة، فقد استفادت هي الأخرى من التخفيض، فانخفض سعر الفئة «تريند» من 294,900 إلى 274,900 جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه، والفئة «تريند بلس» من 319,900 إلى 299,900 جنيه بتخفيض مماثل، وفئة سبورت من 349,900 إلى 324,900 جنيه بتخفيض 25 ألف جنيه، وأخيرا فئة تيتانيوم التي كان سعرها 379,900 أصبح 349,900 بتخفيض 30 ألف جنيه.
وتتوفر فورد فييستا في مصر بمحرك بسعة 1000 سي سي مع شحن تيربو ينتج قوة 99 حصانا، وخيارين من نواقل الحركة، أحدهما يدوي والآخر أتوماتيكي من 6 نسب، وتتضمن تجهيزاتها القياسية وسائد هوائية أمامية، ونظام منع انغلاق الفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وبالطبع نظام تحكم بالمناخ، وشاشة ملونة من قياس 4.2 بوصة، ونظام سينك 1 لربط الهاتف المحمول بالنظام الصوتي مع الأوامر الصوتية والبلوتوث.
40000 تخفيضات لـ«إم جي»
خفضت السيارة «إم جي» -واحدة من أعرق ماركات السيارات ذات الأصول الإنجليزية، والتي اشترتها شركة سيارات صينية- أسعارها بسوق السيارات خلال العام الحالي نحو 4 مرات منذ طرحها بالسوق، إذ حصلت سياراتها على تخفيضات خلال شهر مارس ثم أبريل ثم يونيو، وأخيرا خلال يوليو، وحصلت معظم سياراتها على تخفيض.
وقد حصلت الخدمية الرياضية تحت مدمجة الحجم «ZS» على تخفيض تراوح بين 12.000 و30.000 جنيه، وتبدأ أسعارها من 247,990 جنيها بدلا من 269,990 جنيها بتخفيض 22,000 جنيه للفئة «كلاسيك».
واستقرت الفئة "كمفورت" عند 269,990 جنيها بدلا من 281,990 جنيها بتخفيض 12.000 جنيه، ووصلت الفئة «لاكشيري» إلى 279,990 جنيها بدلا من 309,990 جنيها بتخفيض 30,000 جنيه.
كما حصلت السيارة الرياضية الخدمية مدمجة الحجم «RX5» على تخفيض تراوح بين 30,000 و40,000 جنيه لتبدأ أسعارها من 319,990 جنيها بدلا من 349,990 جنيها بتخفيض 30,000 جنيه للفئة «كلاسيك». ثم تستقر عند 334,990 جنيها بدلا من 374,990 جنيها بتخفيض 40,000 للفئة "كمفورت"، حتى تصل إلى 359,990 جنيها بدلا من 399,990 بتخفيض 40,000 للفئة "لاكشيري". ومن هنا تصل تخفيضات "RX5" خلال عام 2019 في أعلاها إلى 76,000 جنيه للفئة الواحدة.
ونالت الفاستباك مدمجة الحجم "MG6" -بالعربية: إم جي 6- نصيبا من التخفيض للمرة الثانية محليا بقيمة 20,000 جنيه، حيث أصبحت أسعارها تبدأ من 299,990 جنيها، بدلا من 319,990 للفئة "كمفورت" ثم تستقر عند 329,990، بدلا من 349,990 للفئة "لاكشيري". ومن هنا تصل تخفيضات "MG6" خلال عام 2019 في أعلاها إلى 50,000 جنيه للفئة الواحدة.
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