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موجة التخفيضات مستمرة.. فورد وإم جي تخفضان أسعارهما

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
فورد فييستا
فورد فييستا
أعلن وكيل السيارة الأمريكية الشهيرة «فورد» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سيارات فييستا موديل 2019 في السوق المحلية، بثلاثة أو خمسة أبواب، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه، كما خفضت الشركة الصينية «إم جي» أسعار عدد من سياراتها في مصر للمرة الرابعة، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
فورد فييستا استفادت سيارة الشركة الأمريكية «فورد فييستا» من تخفيضات سعرية جديدة، بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، إذ أصبح سعر الفئة القياسية لفييستا ذات الثلاثة أبواب مع الناقل اليدوي 234,900 جنيه بدلا من 249,900 جنيه، بتخفيض 15 ألف جنيه، أما الفئة تيتانيوم فقد انخفض سعرها من 399,900 إلى 374,900
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Audi-P18-E-Tron.

أجمل المفاهيم الاختبارية للسيارات في العالم

تعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمستقبل عبر مجموعة من الموديلات الجديدة التي تبدأ بكونها مفهوما اختباريا فقط، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى سيارة منتجة بشكل فعلي، أو تظل مجرد مفهوم اختباري دون أن يتحول إلى خطوط التصنيع. ولا شك أن السيارات الاختبارية باتت أيضًا مجالا للتنافس بين الشركات العالمية، خاصة أنها تحدد مدى نجاحها في الوصول إلى تقنيات عالية الجودة على المستوى الفني في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إظهار قدراتها فيما يتعلق بالشكل الخارجي للسيارات.
تويوتا كامري 1

لعشاق المتانة.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

تراهن دوما الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على الموديلات ذات الكفاءة العالية من الناحية الفنية، وهو الأمر الذي بات بمنزلة سمعة تتمتع بها السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل من الكفاءة الفنية والمتانة. وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت العديد من الشركات اليابانية اللمسة التقنية رفيعة المستوى، والتي تتمتع بتكنولوجيا عالية للغاية، وهو الأمر الذي زاد من أسهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.
سنترا

وصلت لـ200 ألف جنيه|15 سيارة انخفضت أسعارها في يوليو

قبل ساعات من انتهاء شهر يوليو، ذلك الشهر الذي حمل كثيرا من التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا في زيادة الشركات مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز 15 سيارة نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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أوبترا

التخفيضات مستمرة.. شيفروليه وبايك تخفضان أسعارهما

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية، إحدى أذرع شركة جنرال موتورز، تخفيض سعر سياراتها المجمعة محليا (أفيو وأوبترا)، بقيم تراوحت بين 8 آلاف و9.100 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة بايك الصينية سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار.
مازدا 3

بين النجاح والفشل.. سيارات تحت الاختبار الأوروبي

بين النجاح والفشل، تفاصيل كثيرة، يجب أن نقف عندها لمعرفة أسباب النجاح، وتجنب الفشل، ويحدد البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، من خلال نتائج اختباراته أي السيارات يمكنك الاعتماد عليها، وأخرى يجب أن تتوخى الحذر منها، وفي هذا التقرير نرصد بالفيديو نتائج الاختبارات التي تعرضت لها سيارات «مازدا 3، مرسيدس بنز، كيا سييد، تويوتا كورولا وRAV4» ترى من منها نجح في اقتناص النجوم الخمس، ومن منها فشل؟ وهل بينها سيارات في السوق المحلية؟
سكودا سوبيرب

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
تويوتا-كورولا-2019 (1)

تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
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