موجة التخفيضات مستمرة.. فورد وإم جي تخفضان أسعارهما

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

فورد فييستا

أعلن وكيل السيارة الأمريكية الشهيرة «فورد» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سيارات فييستا موديل 2019 في السوق المحلية، بثلاثة أو خمسة أبواب، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه، كما خفضت الشركة الصينية «إم جي» أسعار عدد من سياراتها في مصر للمرة الرابعة، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.

فورد فييستا استفادت سيارة الشركة الأمريكية «فورد فييستا» من تخفيضات سعرية جديدة، بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، إذ أصبح سعر الفئة القياسية لفييستا ذات الثلاثة أبواب مع الناقل اليدوي 234,900 جنيه بدلا من 249,900 جنيه، بتخفيض 15 ألف جنيه، أما الفئة تيتانيوم فقد انخفض سعرها من 399,900 إلى 374,900