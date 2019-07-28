انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وسجل أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي بنحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد ليسجل أيضا نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء. فيما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك بلوم،