6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

صورة أرشيفية

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".

كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم بين 3 سيارات بينها 2 ملاكى ونقل بطريق وادى النطرون العلمين الدولى، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع "محرم.ح.م، 40 عامًا" و"مينا.ط.ح، 26 عامًا" وإصابة "مينا.ع.م، 35 عامًا". كما تلقى مركز شرطة وادى النطرون بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل