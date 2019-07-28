الجمعة غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

وقفة عرفات

قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الجاري.

وأضاف القاضي، في بيان له، اليوم الأحد، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين 31 و33 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد