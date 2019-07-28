الصيادلة للوزيرة: إحنا سبب نجاح حملة 100 مليون صحة

بعد حديث وزيرة الصحة عن أهمية الدور الذي يلعبه الممرض مقابل دور الصيدلي.. الصيادلة: "إحنا اللى شيلنا حملة 100 مليون صحة وده الشكر بتاع هالة زايد"

تحرير:أحمد صبحي ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

"غياب الصيادلة لا يشعرني بأزمة، وغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرًا"، تلك الجملة التى قالتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماعها بأفراد منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، أمس، السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، كانت كفيلة بخلق حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي. الصيادلة اعتبروا حديث الوزيرة بمثابة إساءة لكل العاملين فى مهنة الصيدلة، مطالبين رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إقالة الوزيرة لتعمدها إهانة الصيادلة، ولفقدانها الحد الأدنى من المرونة وكيفية إدارة وزارة بحجم وزارة الصحة.

تاريخ الأزمات حديث الوزيرة عن الصيادلة والذي يفتقد لأبجديات الإدارة، لم يكن هو الأول، ففي فبراير الماضي قالت الوزيرة خلال اجتماع بمجلس النواب لمناقشة أزمة تكليف دفعة 2017، "أنا مش محتاجة كل الأعداد دي بيدوني 16 ألف صيدلي وأنا مش عايزة غير 3 آلاف ولو مخدناش الـ16 ألف هيقفوا في الشارع"، وهو ما خلق أزمة

تاريخ الأزمات

حديث الوزيرة عن الصيادلة والذي يفتقد لأبجديات الإدارة، لم يكن هو الأول، ففي فبراير الماضي قالت الوزيرة خلال اجتماع بمجلس النواب لمناقشة أزمة تكليف دفعة 2017، "أنا مش محتاجة كل الأعداد دي بيدوني 16 ألف صيدلي وأنا مش عايزة غير 3 آلاف ولو مخدناش الـ16 ألف هيقفوا في الشارع"، وهو ما خلق أزمة حينها بين الوزيرة والصيادلة أعضاء مجلس النواب.

الصيادلة طالبوا بإقالة الوزيرة

ما إن خرج الفيديو الذي يحمل حديث الوزيرة عن التكليف، حتى أثار حالة من الجدل، لما اعتبره الصيادلة محاولة لتقليل الدور الذي يلعبه الصيدلي في منظومة الصحة، واعتبروا حينها أن الوزيرة لديها أزمة شخصية مع الصيادلة، وخرج العديد حينها مطالبا بإقالة الوزيرة.

"شيلنا حملة 100 مليون صحة والوزيرة بتقول ملناش لزمة"

مع انطلاق حملة 100 مليون صحة، وقيام الصيادلة بالدور الأكبر لإنجاح هذه الحملة، اعتقد البعض أن ما قدمه الصيادلة سيكون محل تقدير من الوزيرة على أقل تقدير، وهو ما سينتج عنه الاستعانة بهم فى الأعمال القيادية، بعد أن أثبتوا قدرتهم على الإدارة، لكن الوزيرة وبدلا من أن تقدم لهم الشكر، خرجت بحديثها لتجدد الأزمة من جديد، بحسب صيادلة.

غياب 100 صيدلي لن أشعر به

عدد من الصيادلة نقلوا حديث الوزيرة خلال الاجتماع والتي قالت: "إن غياب الصيادلة لا يشعرها بأزمة، وغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به".

كما نقل الصيادلة الذين حضروا الاجتماع، انتقاد الوزيرة للمستوى التعليمي للصيادلة، وقالت إن ما يدرسونه ليس له فائدة، ونصحتهم بمشاهدة حلقات اليوتيوب عن الصيدلة الإكلينيكية أو الذهاب لمستشفى 57357.

"هاشتاج إقالة الوزيرة يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي"

الصيادلة دشنوا "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك وتويتر"، للمطالبة بإقالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهو الهاشتاج الذي تصدر وسائل التواصل منذ أمس، بعد أن خرجت الدعوات المطالبة برحيلها من خلال جروب "جبهة حماية الصيادلة".

نقيب صيادلة الجيزة: الوزيرة تتعمد الإهانة

الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة، قالت إن الصيدلة من الكليات الراقية، وفي كل بلدان العالم يتم التعامل مع الصيدلي بشكل محترم، بل يضعون الصيدلي تاجا فوق رؤسهم، مشيرة إلى أن ما يحدث من الوزيرة فيه إهانة بالغة وإهدار لحقوقهم، كما أن الوزيرة تتعمد من وقت لآخر توجيه إهانة للصيادلة.

هاشم أضافت فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الصيادلة هم سبب نجاح حملة 100 مليون صحة، وحملة فيروس سي وحملة صحة المرأة، كما أنهم هم من يلعبون الدور الأكبر في مستشفيات "57، ومعاهد الأورام ومراكز الأبحاث"، كما أنهم يتقلدون المناصب الإدارية لقدرتهم على إنجاح أي عمل يتم تكليفهم به.

واعتبرت هاشم، أن حديث الوزيرة فى كل مرة عن الصيادلة يكون فيه تعمد إهانة، وهذه هى الواقعة الثانية للوزيرة مع الصيادلة، وعليها أن تكون مسئولة وخاصة أنها في موقع مسئولية، مؤكدة أن اختفاء الصيادلة سيقلب المشهد الطبي رأسا على عقب.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقدا اجتماعًا، أمس السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ7 مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الجديد، واجتماع آخر مع عدد من الصيادلة العاملين فى المشروع ذاته.