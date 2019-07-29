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لعشاق المتانة.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

تظل تلك المجموعة من السيارات اليابانية هي الأفضل في العام الجاري، وذلك بعد الأداء الذي قدمته في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ما أهّلها لتكون الأفضل
تحرير:محمود نبيل ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تويوتا كامري
تويوتا كامري
تراهن دوما الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على الموديلات ذات الكفاءة العالية من الناحية الفنية، وهو الأمر الذي بات بمنزلة سمعة تتمتع بها السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل من الكفاءة الفنية والمتانة. وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت العديد من الشركات اليابانية اللمسة التقنية رفيعة المستوى، والتي تتمتع بتكنولوجيا عالية للغاية، وهو الأمر الذي زاد من أسهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات اليابانية المستعملة، والتي كانت الأفضل بشكل عام في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. تويوتا بريوس تعد تويوتا بريوس من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، وهو الأمر الذي جعلها هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا،
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Audi-P18-E-Tron.

أجمل المفاهيم الاختبارية للسيارات في العالم

تعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمستقبل عبر مجموعة من الموديلات الجديدة التي تبدأ بكونها مفهوما اختباريا فقط، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى سيارة منتجة بشكل فعلي، أو تظل مجرد مفهوم اختباري دون أن يتحول إلى خطوط التصنيع. ولا شك أن السيارات الاختبارية باتت أيضًا مجالا للتنافس بين الشركات العالمية، خاصة أنها تحدد مدى نجاحها في الوصول إلى تقنيات عالية الجودة على المستوى الفني في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إظهار قدراتها فيما يتعلق بالشكل الخارجي للسيارات.
سنترا

وصلت لـ200 ألف جنيه|15 سيارة انخفضت أسعارها في يوليو

قبل ساعات من انتهاء شهر يوليو، ذلك الشهر الذي حمل كثيرا من التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا في زيادة الشركات مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز 15 سيارة نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
Mercedes-Benz-Vision-EQ-Silver-Arrow.

منها مقاعد مكيفة.. تقنيات انتظرها في سيارات المستقبل

على الرغم من كون العديد من الشركات تراهن على التقنيات المتطورة في سياراتها الجديدة، إلا أن استخدام تلك التكنولوجيا ليس على النحو الكافي، وهو ما يعني أن مستويات الانتشار في المستقبل لتلك التقنيات المتطورة ربما تكون أكبر في المستقبل القريب. وبات من المؤكد أن تكون بعض التقنيات الموجودة في السيارات ذات المستوى الرفيع، هي أساس التكنولوجيا المستخدمة في الموديلات العادية بالمستقبل، وهو الأمر الذي يجعل الجمهور ينتظر أن تبدأ الشركات العالمية المصنعة للسيارات على الموديلات الجديدة.
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