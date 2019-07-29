لعشاق المتانة.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

تظل تلك المجموعة من السيارات اليابانية هي الأفضل في العام الجاري، وذلك بعد الأداء الذي قدمته في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ما أهّلها لتكون الأفضل

تحرير:محمود نبيل ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

تويوتا كامري

تراهن دوما الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على الموديلات ذات الكفاءة العالية من الناحية الفنية، وهو الأمر الذي بات بمنزلة سمعة تتمتع بها السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل من الكفاءة الفنية والمتانة. وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت العديد من الشركات اليابانية اللمسة التقنية رفيعة المستوى، والتي تتمتع بتكنولوجيا عالية للغاية، وهو الأمر الذي زاد من أسهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات اليابانية المستعملة، والتي كانت الأفضل بشكل عام في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. تويوتا بريوس تعد تويوتا بريوس من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، وهو الأمر الذي جعلها هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا،