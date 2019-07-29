لعشاق المتانة.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

تظل تلك المجموعة من السيارات اليابانية هي الأفضل في العام الجاري، وذلك بعد الأداء الذي قدمته في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ما أهّلها لتكون الأفضل
تراهن دوما الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على الموديلات ذات الكفاءة العالية من الناحية الفنية، وهو الأمر الذي بات بمنزلة سمعة تتمتع بها السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل من الكفاءة الفنية والمتانة.
وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت العديد من الشركات اليابانية اللمسة التقنية رفيعة المستوى، والتي تتمتع بتكنولوجيا عالية للغاية، وهو الأمر الذي زاد من أسهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات اليابانية المستعملة، والتي كانت الأفضل بشكل عام في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
تويوتا بريوس
تعد تويوتا بريوس من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، وهو الأمر الذي جعلها هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا،
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات اليابانية المستعملة، والتي كانت الأفضل بشكل عام في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
تويوتا بريوس
تعد تويوتا بريوس من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، وهو الأمر الذي جعلها هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا، وهو ما ظهر من خلال ظهورها في عدد من المرات بثوب جديد في المعارض الدولية خلال السنوات الأخيرة.
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وراهنت تويوتا في السنوات الأخيرة على التقنيات الجديدة للسيارة، والتي زادت من رفاهية القيادة بشكل واضح، الأمر الذي أهلها لتكون واحدة من السيارات اليابانية الأفضل في العالم خلال العام الجاري.
هوندا سيفيك
لا شك أنها من الموديلات التاريخية على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر السيارات التي تتمتع بقدرات فنية تساعد الأشخاص على قيادة سلسة للسيارة، ولذلك فإنها لا تزال الرهان الرئيسي للشركة اليابانية في الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يظهر من خلال اعتمادها على نسخ وإصدارات متنوعة من السيارة الشهيرة، وهو ما يهدف إلى جذب العديد من الفئات الجماهيرية المحبة للموديلات اليابانية بشكل عام في الأسواق العالمية المختلفة.
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تويوتا كورولا
تعد أيضا من الموديلات التاريخية في صناعة السيارات اليابانية بشكل عام، لا سيما أنها استطاعت تحقيق شعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية، إذ كانت الأكثر مبيعًا في تاريخ تلك الصناعة، كما استطاعت الحفاظ على مكانتها بشكل واضح.
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وراعت تويوتا العديد من الأمور الفنية الخاصة بالأداء الفني والقوة الحصانية الخاصة بالسيارة، لا سيما في ما يتعلق بإمكانيات المحرك وعوامل الترفيه المختلفة التي تسهل من عملية قيادة السيارة بشكل واضح.
هوندا أكورد
تعد سيارة متوسطة الحجم، تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومليئة بميزات الأمان، وهي تعد الشقيقة الصغرى لسيارة هوندا سيفيك الأسطورية، وهي أيضا من الموديلات التي تتمتع بتطوير مستمر على كل المستويات، الأمر الذي جعلها تتمكن من البقاء على رأس قائمة السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، كما استطاعت أن تصل إلى مستويات كبيرة من الشعبية في العام الجاري، خاصة أنها من الموديلات التي تستطيع الاحتفاظ بكفاءتها الفنية لفترات طويلة.
تويوتا كامري
تعد من أهم الموديلات اليابانية في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي جعلها تبقى على رأس السيارات التي تتمتع بكفاءة فنية كبيرة خلال الفترة الماضية.
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وظلت كامري من الموديلات التي استطاعت أن تتطور بشكل واضح في الأسواق العالمية المختلفة، لا سيما بعد أن أضافت تويوتا عددا من التقنيات العالية في محرك السيارة، والإمكانيات الفاخرة التي يمكن أن يتمتع بها السائق في أثناء القيادة.