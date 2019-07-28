جريمة

إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
رئيس المحكمة- أرشيفية
رئيس المحكمة- أرشيفية
أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
تعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر، نفس الاتهامات وعلى رأسها نشر أخبار كاذبة عن الدولة من شأنها إظهارها بشكل ضعيف أمام المجتمع الدولي، وكذا تعريض السلم والأمن العام بالبلاد للخطر والإخلال بالوحدة الوطنية والتأثير على مؤسسات الدولة، وهي القضية رقم
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

غياب المتهمين يؤجل محاولة اغتيال النائب المساعد للغد

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 304 متهمين ينتمي غالبيتهم لحركة «حسم»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، على خلفية اتهامهم بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، والتخطيط لتنفيذ التدريبات العسكرية داخل دولة السودان، إلى جلسة غدٍ الإثنين، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة المقبلة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
شادى-الغزالى-حرب

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشطين السياسيين خالد البسيوني وجمال عبد الفتاح، بتدابير أمنية احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني بحقهما تفيد بحضورهما احتفالية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمشاركة في فاعليات سياسية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
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