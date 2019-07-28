إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

رئيس المحكمة- أرشيفية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.

تعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر، نفس الاتهامات وعلى رأسها نشر أخبار كاذبة عن الدولة من شأنها إظهارها بشكل ضعيف أمام المجتمع الدولي، وكذا تعريض السلم والأمن العام بالبلاد للخطر والإخلال بالوحدة الوطنية والتأثير على مؤسسات الدولة، وهي القضية رقم