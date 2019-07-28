قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن جهاز الإحصاء، غدا، خريطة الفقر في مصر، ويحدد معدل خط الفقر بنحو 482 جنيها شهريا للفرد، ومن المتوقع وصوله إلى 800 جنيه خاصة بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين.
ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
ما خط الفقر المدقع؟
حسب تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهو عبارة عن خط يميز مجموعة الأشخاص الذين لا يكفي كل دخلهم لتلبية حاجتهم الأساسية من الغذاء، وهم محبوسون في بند إنفاق واحد ولا يستطيعون الخروج منه.
خريطة الفقر فى مصر
حسب دراسة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن
ما خط الفقر المدقع؟
حسب تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهو عبارة عن خط يميز مجموعة الأشخاص الذين لا يكفي كل دخلهم لتلبية حاجتهم الأساسية من الغذاء، وهم محبوسون في بند إنفاق واحد ولا يستطيعون الخروج منه.
خريطة الفقر فى مصر
حسب دراسة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد القرى فى مصر يصل إلى 4065 قرية، منها 2496 قرية تعيش فى فقر مدقع، منها 506 قرى تعيش تحت خط الفقر.
وأوضحت الدراسة أنه يسكن فى أفقر 1000 قرية نحو 10 ملايين و300 ألف نسمة، منهم 51.8 % فقراء، كما يسكن فى أفقر 500 قرية 4 ملايين و900 ألف شخص منهم 60% فقراء، وأشارت الدراسة إلى أنه يسكن فى أفقر 100 قرية نحو 715 ألف شخص منهم 76% فقراء.
وتظهر خريطة الفقر فى قرى مصر بشكل خاص فى محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا وسوهاج وأسيوط، حيث تحتفظ بأعلى معدلات فقر على مستوى الجمهورية، وتدني مستوى المعيشة بين سكانها من حيث المسكن وتوافر مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز.
وأوضح جهاز الإحصاء أن 1.5 مليون أسرة تضم أكثر من 5 ملايين فرد يفتقرون إلى وجود مسكن لائق، ويسكنون في حجرة واحدة مستقلة أو أكثر يقع العدد الأكبر منهم في المناطق الريفية بمحافظات الوجه القبلي، حيث بلغ عدد تلك الأسر في محافظة سوهاج 249 ألف أسرة، تليها محافظة المنيا 216.8 ألف أسرة، ثم محافظة أسيوط بعدد 217.9 ألف أسرة، وقنا 126.9 ألف أسرة.
فيما بلغ عدد سكان العشش 14 ألفا و755 أسرة، يقع معظمها بمحافظات شمال سيناء بعدد 4003 أسر، تليها محافظة بورسعيد 1938 أسرة، ثم محافظة البحر الأحمر بعدد 1936 أسرة، ومحافظة القاهرة بعدد 1123 أسرة، وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.
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توقعات بارتفاع مستوى الفقر إلى 800 جنيه
حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل خط الفقر بنحو 482 جنيها شهريا للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهرياً تكون تحت خط الفقر.
وتوقعت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المشاركين فى وضع تقديرات خط الفقر لبحث الدخل والإنفاق الحالى، ارتفاع مستوى خط الفقر لعام 2017-2018 ليصل إلى ما بين 700 و800 جنيه تقريبا للفرد الواحد فى الشهر.
وأرجعت الليثي توقعاتها بارتفاع خط الفقر إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تم اتخاذها من قبل الحكومة على مدى الثلاثة أعوام الماضية، بدءا من تحرير سعر صرف الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضحت الليثي أن هذه القرارات ستؤثر على تقديرات خط الفقر الجديد، التى تدخل فى احتسابها نسبة التضخم بين كل عام وسابقه، بمعنى أنه إذا كان الحد الأعلى لخط الفقر فى العام 2015 محدد بنحو 482 جنيها للفرد شهريا، فإنه بعد احتساب فرق التضخم الذى ارتفع فى 2016، مستمرا فى ارتفاعه خلال العام الجارى، سيتم تحديد خط الفقر الجديد بشكل مختلف، وبالتالى من المتوقع تضاعفه تقريبا عن مستوى 2015.
وحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، فإن نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع تبلغ نحو 5.3% من سكان مصر، ونسبة من هم تحت خط الفقر هي 27.8% من سكان مصر.
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