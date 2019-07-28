قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن جهاز الإحصاء، غدا، خريطة الفقر في مصر، ويحدد معدل خط الفقر بنحو 482 جنيها شهريا للفرد، ومن المتوقع وصوله إلى 800 جنيه خاصة بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

الفقر

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.

ما خط الفقر المدقع؟ حسب تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهو عبارة عن خط يميز مجموعة الأشخاص الذين لا يكفي كل دخلهم لتلبية حاجتهم الأساسية من الغذاء، وهم محبوسون في بند إنفاق واحد ولا يستطيعون الخروج منه. خريطة الفقر فى مصر حسب دراسة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن