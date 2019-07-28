طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تحرير:أحمد جاد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

رئيس مجلس النواب

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.

ولفت إلى أن الظاهرة موجودة أيضا بالشقق السكنية، والعديد منهم يلجأون لسرقة التيار نتيجة ارتفاع أسعار العدادات وخاصة العدادات الكودية، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المقدمة للحصول على العدادات الكودية، فضلا عن ارتفاع سعر المقايسة لكل شقة إلى 450 جنيها. وطالب النائب بزيادة الحملات التفتيشية لضبط حالات سرقة