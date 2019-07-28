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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تحرير:أحمد جاد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.
ولفت إلى أن الظاهرة موجودة أيضا بالشقق السكنية، والعديد منهم يلجأون لسرقة التيار نتيجة ارتفاع أسعار العدادات وخاصة العدادات الكودية، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المقدمة للحصول على العدادات الكودية، فضلا عن ارتفاع سعر المقايسة لكل شقة إلى 450 جنيها. وطالب النائب بزيادة الحملات التفتيشية لضبط حالات سرقة
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
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الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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عبد-الفتاح-السيسى-وعلى-عبد-العال-فى-مجلس-النواب (1)

عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
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