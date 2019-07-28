الصيادلة لوزيرة الصحة: المهنة خط أحمر.. وكلامك مرفوض

للمرة الثانية على التوالي.. وزيرة الصحة تسخر من دور الصيادلة وتصفهم بـ"غير المؤهلين".. وهجوم حاد من الصيادلة على الوزيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ومطالب بالإقالة

تحرير:باهر القاضى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

حالة من الغضب الشديدة، انتابت صيادلة مصر، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب هجوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على الصيادلة فى اجتماع لها مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة للصيادلة، قائلة: "إن غياب الصيادلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لا يشعرني بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا بالنسبة لي، بينما لو غاب 100 صيدلى لا أشعر بهم"، الأمر الذى خلق حالة من الغضب لدى الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستكملت الوزيرة هجومها الحاد على الصيادلة، بقولها: "إن ما يدرسونه «الصيادلة» ليس له فائدة، ونصحتهم بمشاهدة حلقات اليوتيوب عن الصيدلة الإكلينيكية أو الذهاب لمستشفى 57357". وذلك حسب ما يتداوله الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى. وأمام هجوم الوزيرة على الصيادلة، الذى لا يعد الأول من نوعه،

واستكملت الوزيرة هجومها الحاد على الصيادلة، بقولها: "إن ما يدرسونه «الصيادلة» ليس له فائدة، ونصحتهم بمشاهدة حلقات اليوتيوب عن الصيدلة الإكلينيكية أو الذهاب لمستشفى 57357". وذلك حسب ما يتداوله الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأمام هجوم الوزيرة على الصيادلة، الذى لا يعد الأول من نوعه، فقد سبق للأخيرة فى فبراير الماضي، الهجوم على الصيادلة برفض تكليفهم، قائلة "محتاجة ربع العدد والباقي يذهب للشارع"، دشن صيادلة مصر على مواقع التواصل الاجتماعى، «الفيسبوك»، و «تويتر»، هاشتاج للمطالبة بإقالة هالة زايد :#إقالة_وزيرة_الصحة.

لا لإهانة الصيادلة

ومن جهتها قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، الصيدلة من الكليات الراقية التي تعمل لها جميع البلاد المتقدمة ألف حساب ويجعلونهم تيجانا على رؤوسهم، ولكن للأسف يتم إهانة الصيادلة كل فترة وإهدار حقوقهم وتجاهلهم تماما من رأس الهرم الصحي.. اقرأ أيضا..تنسيق الثانوية العامة.. 98.4% للطب و97.8% للصيدلة



وأضافت نجوى هاشم: الصيادلة هم المفرخ الرئيسي لصيادلة العالم العربي، وهم سبب نجاح حملة مائة مليون صحة وحملة فيروس سي وحملة صحة المرأة، مشددة على أن الصيادلة يتقلدون المناصب الإدارية لأنهم قادرون على إنجاح أي عمل بكفاءتهم وحبهم للعمل وعدم إيثار الماديات على عملهم.



وتابعت: أرفض وبشدة تصريحات الوزيرة للمرة الثانية على التوالي، الفريق الطبي متكامل، الجميع يكمل بعضه ولا يجوز التقليل من أهمية وجود الصيادلة.

الوزارة هي المسئولة



وعبرت الدكتورة بسنت حسين فودة، تفتيش صيدلي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، عن استيائها الشديد لما أدلت به وزيرة الصحة من تصريحات أهانت الصيادلة، مؤكدة أن الوزيرة مدانة مرتين، تارة بتصريحاتها المرفوضة ضد الصيادلة، وأخرى بخروجها على معايير الجودة العالمية، التى تؤكد على الدور الحيوى للصيادلة فى المنظومة الصحية الجديدة، على عكس تصريحات الوزيرة التى أكدت تهميش دور الصيدلى، وبهذه التصريحات وفى الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتطبيق منظومة التأمين الشاملة، تكون الأخيرة خرجت عن المسار الصحيح لتفعيل المنظومة الصحية الجيدة، ومعايير الجودة العالمية.



وأضافت بسنت حسين لـ«التحرير»، أن صيادلة مصر خط أحمر، والإهانة لهم أو التقليل من دورهم، بمثابة أمر مرفوض، فالصيادلة فى كل بلدان العالم، ضلع أساسي من مثلث المنظومة الصحية، فلا تستقيم أي منظومة صحية جيدة بدون دور حيوى للصيادلة، منوهة بأن صيادلة مصر تعيش فى أزمة كبيرة ليس بتصريحات الوزيرة فحسب، بل لغياب اللوائح والتشريعات التى تكفل للصيدلي دوره الرئيسى، فقانون 115، كادر المهن الطبية، لم يفعل دور الصيدلى الحقيقي.

أزمات الصيادلة

وتابعت: فى مصر يقتصر دور الصيدلى على الصرف فقط، فى حين أن جميع الدول هناك مهام عديدة للصيدلي، منها الصرف ومتابعة أخذ العلاج، ففى مصر البلد الوحيد الذى به الأطباء هم من يحددون عدد الجرعات، وهذا تعد صارخ على دور الصيدلى، فالطبيب دوره تشخيصي فقط، أما تناول العلاج فدور رئيسى للصيدلي، فضلا عن أن الصيدلى لا يزال يسجل فى دفاتر العهدة، رغم مخالفته للقانون الذى أجاز للصيدلي عدم التعامل مع دفاتر العهدة لا من قريب ولا من بعيد، فبهذه المنظومة تحول الصيدلي من مهامه الطبية إلى موظف فى الصحة.

ووجهت بسنت رسالة إلى وزيرة الصحة، مفادها: بدلا من الهجوم على الصيادلة، على الوزارة أن تطبق معايير الجودة فى طبيعة عمل الصيادلة، وإخراج تشريعات ولوائح تفعل الدور الحيوى للصيادلة والمطبق بأغلب دول العالم، وإن كان هناك جوانب سلبية فى طبيعة عمل الصيادلة فالوزارة هى المسئول الأول والأخير".

التقصير ليس بسبب الصيادلة

وقال الدكتور أحمد فخرى، عضو مجلس نقابة الصيادلة عن شمال الصعيد، إن تصريحات الوزيرة مرفوضة شكلا وموضوعا، ولا يليق عندما نتحدث عن مشكلة فى المنظومة الطبية أن نحمل فصيلا معينا المسئولية، ولكن يتعين علينا البحث عن أسباب المشكلة كاملة ونعمل لعلاجها، منوها بأن الصيادلة عمود المنظومة الصحية، وأسهموا فى نجاحات كثيرة، أهمها حملة 100 مليون صحة، فلعب الصيدلى دورا كبيرا يشهد له القاصى والدانى فى نجاح الحملة فى كل ربوع مصر.

وأوضح فخرى لـ«التحرير»، أن الوزيرة تتحدث عن الصيدلة الإكلينيكية، وتجاهلت أن الأجهزة التى تمكن الصيدلى من ممارسة ذلك الدور غير موجودة بالمستشفيات الحكومية، متسائلا: كيف يتسنى التفعيل بدون وجود الأجهزة؟







أصدر مجلس نقابة صيادلة بورسعيد، برئاسة الدكتور عبد الوهاب قوطة، بيانا إعلاميا عبَّر عن استيائه الشديد من تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماعها مع صيادلة بورسعيد بالمبنى الإداري لمجمع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



وأكد المجلس في بيانه أن غياب الصيادلة لن يسبب أزمة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مع تشكيكها في أهمية إجرائهم دراسات عليا أو دراسات تكميلية بعد انتهاء "الدراسة الجامعية"، مطالبا بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الحالي ببورسعيد، لكل مجالس نقابات الصيادلة الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية، ولجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، من أجل بحث اتخاذ موقف جماعي يعبر عن صيادلة مصر.



وأوضح البيان أن تصريحات الدكتورة هالة زايد، غير موفقة تجاه صيادلة مصر المتكررة، وهو أمر يثبت أنها بعيدة كل البعد عن أساليب الإدارة الحديثة، حيث إن الإدارة لا تكون بالسب، والنهر، وبث الإحباط، بل بالتشجيع، والتحفيز، وهو الفارق الذي لمسه الجميع.



وأضاف البيان وجود الفريق الصيدلي "ليس أمرا تكميليا"، أو فريقا يمكن الاستغناء عنه، ولكنه عنصر أساسي للفريق الطبي لا غنى عنه، فضلا عن تطرق سيادة الوزيرة إلى قضايا الحريات الشخصية الخاصة بالمواطن المصري العامل بمنظومة التأمين الصحي.



وشدد بيان نقابة صيادلة بورسعيد على الاستمرار في العمل على إنجاح حلم مشروع منظومة "التأمين الصحى الشامل" الجديدة الذي يصبح حقيقة حاليا، وأن رفضنا وتحركنا ضد المواقف الخاطئة لوزيرة الصحة لن يؤثر تماما على سير العمل في هذا المشروع الهام.