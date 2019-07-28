رشوة صوت وصورة|القبض على مسئول كبير بـ«تموين الفيوم»

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

صورة أرشيفية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم، ومباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على "ع.ال.ش"، أحد المسئولين الكبار بوزارة التموين بمحافظة الفيوم، وتم وضع الكلبشات في يديه أمام جميع العاملين بالمديرية، وتم نقله إلى مقر الرقابة الإدارية بالفيوم لبدء التحقيقات. وأكد مصدر بتموين الفيوم، "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الرقابة الإدارية والأموال العامة كانتا تراقبان المسئول، منذ أربعة أيام وتم تصويره والتسجيل له خلال تلقيه رشوة من أحد الأشخاص لإنهاء بعض الإجراءات.

وفي سياق آخر أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، السبت قبل الماضي، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد. وأضافت أن "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد