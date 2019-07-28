جريمة

رشوة صوت وصورة|القبض على مسئول كبير بـ«تموين الفيوم»

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم، ومباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على "ع.ال.ش"، أحد المسئولين الكبار بوزارة التموين بمحافظة الفيوم، وتم وضع الكلبشات في يديه أمام جميع العاملين بالمديرية، وتم نقله إلى مقر الرقابة الإدارية بالفيوم لبدء التحقيقات. وأكد مصدر بتموين الفيوم، "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الرقابة الإدارية والأموال العامة كانتا تراقبان المسئول، منذ أربعة أيام وتم تصويره والتسجيل له خلال تلقيه رشوة من أحد الأشخاص لإنهاء بعض الإجراءات.
وفي سياق آخر أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، السبت قبل الماضي، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد. وأضافت أن "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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المتهمون-والأموال-المزيفة

من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال

قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.
المجتمعات-العمرانية (1)

فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
القبض-على-متهم

طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
الرقابة الإدارية (3)

بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
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