سنحرق كل شيء| ماذا وراء تهديد الإسلاميين في السودان؟

الحركة: نحن أصدقاء البنادق والخنادق وسنعلن الجهاد ونحرق كل شيء إذا لم يتم الاستماع لنا.. وبخيت: محاولة للترهيب وتحقيق مكاسب بتصريحات نارية.. والشاذلي: خطاب سياسي مرفوض

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

«استمعوا لنا أو سنحرق كل شيء»، كان هذا تهديدا حادا أطلقته الحركة الإسلامية في السودان نحو القوات المسلحة السودانية والمجلس العسكري السوداني، في محاولة منها لفرض نفسها على الساحة السياسية. التهديد لم يقتصر على ما سبق فقط، وإنما تعدى إلى التهديد بإعلان الجهاد في البلاد مؤكدين أن الحرب مع الإسلاميين أمر مكلف جدا وفواتيره عالية، وأنهم سيحرقون كل شيء إذا ما لم يستمع لهم، مشددة على أنهم يعرفون عن الجميع ما لا يعرفونه عن أنفسهم، على حد قولهم «إننا أبناء السجون والمعتقلات التي لا تزيدنا إلا إيمانا وتمسكا بقيمنا ومبادئنا».

أوجه التشابه الحركة أكدت في بيان لها، أن أعضاءها أصدقاء البنادق والخنادق والمشانق، ولهم في كل شبر أثر، زاعمة أن الحرب الآتية هي صراع وجودي بين "الحق والباطل، العدل والظلم، الخير والشر"، التصريحات الدموية التى أطلقتها الحركة جعلت الخبراء والمهتمين بالشأن السوداني يؤكدون أنها الوجه الآخر لجماعة الإخوان

أوجه التشابه

الحركة أكدت في بيان لها، أن أعضاءها أصدقاء البنادق والخنادق والمشانق، ولهم في كل شبر أثر، زاعمة أن الحرب الآتية هي صراع وجودي بين "الحق والباطل، العدل والظلم، الخير والشر"، التصريحات الدموية التى أطلقتها الحركة جعلت الخبراء والمهتمين بالشأن السوداني يؤكدون أنها الوجه الآخر لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.



الخبراء أكدوا أن تصريحات الحركة ذات الصبغة الدموية تتشابه إلى حد كبير مع تصريحات عناصر جماعة الإخوان في مصر، التى أطلقوها قبيل ثورة 30 يونيو، بقيادة صفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد من أعلى منصة رابعة العدوية «بنحذرك يا سيسى، هنفجر مصر»، «أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها»، «اللى هيرش مرسى بالمياه هنرشه بالدم، سنسحقهم، سنسحقهم».

أجندة خارجية

الحركة الإسلامية قالت إن المجلس العسكري ينفذ أجندة جهات أجنبية تعلمها جيدا، ولكنها رفضت الإفصاح عن اسمها، متابعة: "من المؤسف أن يكون السودان ساحة تتبارى فيها أجهزة المخابرات العالمية ذات الأغراض المكشوفة، إننا نربأ بالمجلس العسكري عن أن يكون مطية لإنفاذ أجندات معلوم مصدرها أو أن يكون السودان ساحة تتبارى فيها أجهزة المخابرات العالمية ذات الأغراض المكشوفة"، وطالبت الحركة المجلس العسكري بحل خلافاته وتسويتها بعيدا عنها لكونها تتمسك بأمن البلاد واستقرارها.

الهدف من التصريحات

اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، قال إن السودان ما زال يشهد وجودا كبيرا من قبل فلول نظام البشير، والتيار الإخواني الذى تدعمه تيارات أخرى مثل أنصار الترابي، وما زال التيار الديني موجودا بصورة كبيرة على الأرض، بل إنه متغلغل داخل الجيش السوداني نفسه، ولن ينتهي بين يوم وليلة، ولا بد من عقد اتفاقيات ومفاوضات بين جميع الأطراف من أجل حل الأزمة السودانية.



وأكد بخيت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "الهدف من تصريحات الحركة الإسلامية المثيرة للجدل هو إيجاد مكان لها في المشهد من خلال التصريحات النارية والتصرفات غير المنطقية، كالاستقواء بالقوى الخارجية وهذه الحالة مشابهة تماما لما حدث في مصر في أعقاب ثورة يناير، إذ كانت جماعة الإخوان المسلمين تستقوى بالغرب وبعض القوى المتشددة مثل تركيا، بينما كان الليبراليون يستقوون بالغرب".

سيناريو الحرب الأهلية

وأوضح بخيت أن كل طرف يحاول أن يرعب الآخرين، وهذا متوقع خلال هذه الفترة من قبل كل الأطراف مهما كانت هوايتهم من أجل تحقيق المزيد من المكاسب السياسية، مشددا على ضرورة أن يتفق جميع الأطراف السودانية على خارطة طريق واحدة، وهذا ما بدأ يحدث بالفعل على أرض الواقع في الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على تقاسم السلطة، وهو الأساس في هذه المرحلة، مردفا: "عُرض على الحركة الإسلامية أن يكونوا شركاء في هذا الاتفاق من البداية، وهم من رفضوا، وما أن دخل حيز التنفيذ حتى حاولوا أن يجدوا مكانا لهم فيه من خلال التهديد".



وشدد على أن الاتفاق لا يهدف إلى تهميش فصيل من الفصائل التى لها طموح المشاركة فى خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الاتفاق غير سيناريو كان سيأخذ السودان إلى الحرب الأهلية، لأن العنف لن يأتى إلا بالعنف وهذا السيناريو مرفوض تماما من قبل مصر على اعتبار أن السودان من الدول الحدودية، وأمنه واستقراره من استقرار مصر.

وكانت الحركة الإسلامية قد عبرت عن رفضها التام للاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة وأنها مستعدة لتقديم كل الأدلة للرأي العام، مؤكدة أنها ظلت -رغم مواقفها تلك- باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والأخطاء.

خطاب سياسي مرفوض

ومن جانبه أدان السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق لدى السودان، تصريحات الحركة الإسلامية مؤكدا أنها من شأنها أن تصعد الأزمة فى السودان وتعقد الأمور أكثر، متسائلا: «أنت هتحرق مين؟» «أنت هتحرق بلدك؟!»، مشددا على أن هذه التصريحات خطاب سياسي غير مقبول ويؤدي إلى التهلكة لجميع الأطراف في السودان كما أن الوضع الحالي الذى يمر به السودان لا يسمح بهذا النوع من التصريحات العنترية.

وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كما أن تصريحات الحركة الإسلامية عليها علامات استفهام، هناك أيضا علامات استفهام كبيرة حول أداء المجلس العسكري السوداني وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، مثل الإعلان عن وجود 5 محاولات انقلابية في السودان من وقت الإطاحة بالبشير وحتى الآن، ووجود حملات اعتقال للصحفيين ورجال أعمال وقادة القوات المسلحة دون إبداء أسباب هذه الاعتقالات، وغياب تام للشفافية، فكيف لرئيس أركان الجيش، أعلى سلطة في الجيش، أن ينقلب على الجيش؟!".



وأشار الشاذلي إلى أن جميع الأطراف مسؤولة عن الحالة التى وصل إليها السودان، نتيجة التناحر على السلطة بين المعارضة والمجلس العسكري، والحل الأمثل في الوقت الراهن أن يذهب جميع الأطراف إلى التصالح من أجل حفظ السودان من التفكك والحريق.

5 انقلابات في ثلاثة أشهر

وكان الجيش السوداني قد أعلن عن إحباط خامس محاولة انقلابية منذ أن تم عزل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي، واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، بتهمة التخطيط للانقلاب تمهيدا لإعادة نظام البشير الذي تمت الإطاحة به في أبريل الماضي، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يهدف إلى تأسيس الدولة المدنية.