بعد المرحلة الرابعة.. هؤلاء خارج منظومة دعم التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان رسمى صادر عنها من خلال موقع دعم المعلومات بمجلس الوزراء عن ملامح المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية
شهدت الفترة الماضية سلسلة من المراحل التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وبدأ الأمر بإعلان إضافة المواليد الجدد ثم تنقية البطاقات المكررة، وكذلك حذف الحاصلين على أكثر من بطاقة وغيرهم، ثم تلا ذلك تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية من وزارة التموين وعدد من الجهات المختصة لدراسة معايير محددة للحصول على الدعم التموينى، وتتابعت المراحل المرتبطة بتقييم المستحقين للدعم التموينى، وترتب على ذلك حذف آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية.
بعد الإعلان عن المرحلة الرابعة.. هؤلاء المحرومون من جنة التموين
من يدفع مصاريف مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه للطفل الواحد.
من يدفع متوسط مصاريف المدارس لأكثر من طفل 30 ألف جنيه.
من يمتلك حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة أو يزيد.
من تقدر الضرائب المفروضة عليه بـ100 ألف جنيه أو أكثر.
أصحاب الشركات التى يقدر
بعد الإعلان عن المرحلة الرابعة.. هؤلاء المحرومون من جنة التموين
من يدفع مصاريف مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه للطفل الواحد.
من يدفع متوسط مصاريف المدارس لأكثر من طفل 30 ألف جنيه.
من يمتلك حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة أو يزيد.
من تقدر الضرائب المفروضة عليه بـ100 ألف جنيه أو أكثر.
أصحاب الشركات التى يقدر رأسمالها بنحو 10 ملايين جنيه فأكثر.
امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
امتلاك سيارة فارهة موديل 2014 فما فوق.
من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.
من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.
أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.
من لديه راتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.
من تكون لديه فاتورة التليفون المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا.
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التموين: الباب مفتوح للتظلمات
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أنه عقب تفعيل المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية سيتم فتح باب التظلم مجددا للمواطنين، قائلا إنه لن يكون هناك ظلم لأى مواطن خاصة أن الوزارة من خلال السيستم تقوم بإرسال رسائل تحذيرية وتعطي المواطن مهلة كافية للتظلم.
ولفت وزير التموين إلى أن ديوان عام الوزارة وجميع الجهات التابعة يعملون فقط لأجل المواطن فما يحدث من تنقية وحذف لغير المستحقين يصب فى مصلحة المستحق والأكثر احتياجا للدعم التموينى وقد تم العثور على آلاف المواطنين غير المستحقين وتم حذفهم لإفساح المجال لإعادة الحق لنصابه وإعطاء الدعم لمن يستحق معتبرا أن المراحل الأربع المحددة تمت بالتعاون مع لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف مجلس الوزراء وجميع الشروط الموضوعة، والضوابط موضوعية وتهدف للصالح العام.
يذكر أنه فور تطبيق المرحلة الرابعة سيتم استقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين، من خلال الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعته، ومن تثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به.
اللواء عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظم تكنولوجيا المعلومات، قال إن المراحل الأربع تسير معا من أجل حذف غير المستحقين، لافتا إلى أن بداية تنفيذ الحذف على المواطنين ستكون فى أول سبتمبر المقبل.
وأضاف مدكور أن إجمالى المحذوفين حتى الآن خلال المراحل السابقة نحو 500 ألف مواطن، مؤكدا أن الهدف يتم على المقررات التموينية فقط ولم يتم تطبيقه على صرف حصص الخبز حتى الآن، مشيرا إلى أن باب التظلمات سيفتح على مصراعيه أمام الراغبين فى توفيق أوضاعهم خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إضافة المواليد الجدد لم تحسم بعد وربما يتم الإعلان عن بوادرها مع انتهاء مراحل الاستحقاق وتنقية البطاقات.
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ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 89 مليار جنيه، إذ تشمل الموازنة الجديدة توفير نحو 49.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والدقيق، ونحو 35.9 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، ويستفيد نحو 71 مليون مواطن من دعم الخبز، بينما يستفيد نحو 64.4 مليون مواطن من دعم المقررات التموينية.
وتمنح وزارة التموين أكثر من 120 جنيها دعما شهريا لكل مواطن، مقسمة على 50 جنيها دعما سلعيا، ونحو 70 جنيها دعم خبز، يسمح بشراء 150 رغيف خبز شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.