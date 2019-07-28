بعد المرحلة الرابعة.. هؤلاء خارج منظومة دعم التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان رسمى صادر عنها من خلال موقع دعم المعلومات بمجلس الوزراء عن ملامح المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية

تحرير:أسماء فتحى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

بطاقات التموين

شهدت الفترة الماضية سلسلة من المراحل التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وبدأ الأمر بإعلان إضافة المواليد الجدد ثم تنقية البطاقات المكررة، وكذلك حذف الحاصلين على أكثر من بطاقة وغيرهم، ثم تلا ذلك تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية من وزارة التموين وعدد من الجهات المختصة لدراسة معايير محددة للحصول على الدعم التموينى، وتتابعت المراحل المرتبطة بتقييم المستحقين للدعم التموينى، وترتب على ذلك حذف آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية.

بعد الإعلان عن المرحلة الرابعة.. هؤلاء المحرومون من جنة التموين من يدفع مصاريف مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه للطفل الواحد. من يدفع متوسط مصاريف المدارس لأكثر من طفل 30 ألف جنيه. من يمتلك حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة أو يزيد. من تقدر الضرائب المفروضة عليه بـ100 ألف جنيه أو أكثر. أصحاب الشركات التى يقدر