سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد المرحلة الرابعة.. هؤلاء خارج منظومة دعم التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان رسمى صادر عنها من خلال موقع دعم المعلومات بمجلس الوزراء عن ملامح المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية
تحرير:أسماء فتحى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
شهدت الفترة الماضية سلسلة من المراحل التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وبدأ الأمر بإعلان إضافة المواليد الجدد ثم تنقية البطاقات المكررة، وكذلك حذف الحاصلين على أكثر من بطاقة وغيرهم، ثم تلا ذلك تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية من وزارة التموين وعدد من الجهات المختصة لدراسة معايير محددة للحصول على الدعم التموينى، وتتابعت المراحل المرتبطة بتقييم المستحقين للدعم التموينى، وترتب على ذلك حذف آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية.
بعد الإعلان عن المرحلة الرابعة.. هؤلاء المحرومون من جنة التموين من يدفع مصاريف مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه للطفل الواحد. من يدفع متوسط مصاريف المدارس لأكثر من طفل 30 ألف جنيه. من يمتلك حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة أو يزيد. من تقدر الضرائب المفروضة عليه بـ100 ألف جنيه أو أكثر. أصحاب الشركات التى يقدر
اقرأ المزيد
المستشار-محمد-عبد-الوهاب (2)

تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته، وأصدر رئيس الحكومة بذلك القرار رقم 1790 لسنة 2019.. وشغل عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
المؤتمر-الدولي-للتصنيع-الرقمي (1)

اورنچ مصر شريك رئيس في مؤتمر «التصنيع الرقمي Fab 15»

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس. ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا، وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

التموين تكشف حقيقة حذف المواطنين من البطاقات عشوائيًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التموين, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
تخفيضات-ملابس (1)

بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

دعم التموين| شروط الحذف بالمرحلة الرابعة وطرق التظلم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أول يوليو الجاري، المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم التمويني، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 25 أغسطس المقبل. وشهدت المراحل الثلاث السابقة، التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية فى المرحلة الأولى، ونحو 420 ألف بطاقة فى المرحلة الثانية، ونحو 460 ألف بطاقة فى المرحلة الثالثة، بإجمالى 1.29 مليون بطاقة مقيد عليها 500 ألف مواطن، وتم بالفعل وقف صرف المقررات التموينية لهم، بينما يستمر صرف الخبز المدعم لهم، بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تسريح العاملين ورفع دعم الخبز.. الحكومة تنفي 9 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون، ورفع الدعم عن الخبز نهائيًا، ورفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفت ما تردد عن إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، ومنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات واقتراض شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org