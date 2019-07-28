أوضاع الأطباء البيطريين بالمحاجر الصحية في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

المحاجر الصحية البيطرية - صورة أرشيفية

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها الأطباء البيطريين بالمحاجر هي انخفاض رواتبهم، والتي لا تتعدى 1500 جنيه غالبا، وعدم منحهم أي امتيازات مالية رغم صعوبة المهام المكلفين بها، وتحملهم مخاطر كبيرة نتيجة التعامل مع أغذية قد تكون فاسدة، والتعامل مع بعض المستثمرين من معدومي الضمير الذي على استعداد لفعل أي شيء حتى يتم الموافقة على الشحنات. وبناءً عليه تقدم مشهور بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أوضاع الأطباء البيطريين بالمحاجر الصحية.

,أوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الأطباء يعانون من العديد من المشكلات، التي قد تؤثر على دورهم المهم الذي يلعبونه للحفاظ على صحة المواطنين من أي أضرار محتملة من الغذاء المستورد من الخارج، مطالبا بزيادة أعداد أطباء الحجر لصحي من البيطريين، نظرا لقلة اعدادهم بما يمثل ضغطا على المتواجدين، بالإضافة إلى وجود