19 أغسطس.. الجنايات تفض أحراز «جبهة النصرة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.

تبين من التحقيقات التحاق بعض المتهمين بصفوف جبهة النصرة في سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتلقي تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيدا لعودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية. شملت قائمة المتهمين "محمد محمود كامل البرم، 66 سنة، ضابط