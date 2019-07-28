مانشستر يونايتد يقترب من خطف جوهرة لاتسيو

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة مانشستر يونايتد ولاتسيو الإيطالي، حيث يرغب الشياطين الحمر في التعاقد مع متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وسبق أن انتشرت تقارير تفيد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع متوسط الميدان البالغ من العمر 24 عاما، كي يعوض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع سافيتش، سيحصل بموجبه على أجر سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، لا تزال هناك بعض الأمور التي لم يتفق فيها مانشستر يونايتد مع لاتسيو لإنهاء الصفقة بشكل نهائي. ويرحب مانشستر يونايتد بدفع 75 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 15 مليون يورو كإضافات بحسب ما سيحققه اللاعب مع الفريق، من أجل ضم سافيتش. وبدوره يرفض لاتسيو الحصول على