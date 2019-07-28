غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 35دمنهور 25 32الإسكندرية 25 32بلطيم 25 31مطروح 22 30السلوم 22 32سيوة 24 36بورسعيد 25 31دمياط 24 30الزقازيق 24 36الإسماعيلية 23 36السويس 24 35العريش 23 32رفح 23 31رأس سدر 25 36 نخل 20 36نويبع 26 35طابا 28 34كاترين