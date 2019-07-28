«مثيرة للاشمئزاز».. اتهامات العنصرية تطارد ترامب

أثارت هذه التغريدات عاصفة من الانتقادات ضد ترامب، بعد أقل من أسبوعين من إدانة مجلس النواب لترامب بسبب تعليقاته "العنصرية" ضد 4 نائبات ديمقراطيات ينتمين إلى أقليات عرقية

تحرير:أحمد سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

ترامب

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في شهر يناير من عام 2017، وتطارده الاتهامات بالعنصرية، سواء ضد الأقليات العرقية أو المهاجرين، أو المسلمين. والآن يواجه ترامب، اتهامات جديدة بالعنصرية، بعد تصريحاته، يوم أمس السبت، التي هاجم فيها نائبا ديمقراطيا من أصول إفريقية، ووصف مدينة بالتيمور ذات الأغلبية السوداء بأنها "فوضى مثيرة للاشمئزاز". وجاءت تصريحات ترامب في سلسلة من التغريدات شديدة اللهجة التي استهدفت النائب الديمقراطي إيليا كامينجز، وهو من أبرز منتقدي إدارة ترامب، والنائب عن مدينة بالتيمور.

وأشارت إذاعة "فويس أوف أمريكا" الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي كتب: "أن دائرة كومينجز منطقة فوضوية مثيرة للاشمئزاز ومليئة بالجرذان والقوارض"، واصفا إياها بأنها "المكان الأسوأ والأكثر خطورة في الولايات المتحدة". وأضاف أنه "لا يوجد إنسان يريد أن يعيش هناك"، في الهجوم الذي يأتي ردا على انتقاد كامينجز