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أروى: كرسى المذيع ينسينى الغناء.. وأحب ذكاء هيفاء

"التحرير" التقت أروى مؤخرا لتكشف لنا عن كواليس برنامج "تحت السيطرة"، وكيف تتعامل مع النجوم، ورأيها فى إيقاف البرامج، وأحدث أعمالها القادمة.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أروى
أروى
أروى فنانة متعددة المواهب، ولدت فى الكويت لأب يمنى وأم مصرية، ثم قرر أهلها أن ينتقلوا إلى القاهرة، لتستكمل دراستها الإعدادية والثانوية فى مصر، وبعدها درست الهندسة المعمارية، أحبت الفن منذ الصغر وكانت تتمنى لو التحقت بمعهد الموسيقى، ولكن رفض الأهل جعلها تمارس الفن كهواية ولم تكن تعلم أنها ستتحول إلى أن تصبح فنانة تجيد أكثر من موهبة، فهى مطربة لها العديد من الأغنيات الناجحة، وإعلامية قدّمت العديد من البرامج الشهيرة آخرها برنامج "تحت السيطرة" الذى يعرض على قناة "النهار"، كما أنها فى طريقها إلى تجربة جديدة وهى التمثيل.
- هل "تحت السيطرة" يعد نجاحا جديدا يضاف لمسيرة أروى؟  ردود الأفعال التى تلقيتها على العمل كانت رائعة، ونجاح البرنامج أتشرف به، حيث قابلت من خلاله العديد من النجوم الكبار، ولم أشعر يوما بالرهبة تجاه أحد منهم، فخبرتى بعد مشوار كبير فى تقديم البرامج جعلتنى قادرة على إدارة أى حوار. - هل هناك حوار تعتبرينه
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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حقيقة الخلاف بين الفنانة أنغام وابنها عمر

نفى كل من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وعادل جمال من المكتب الإعلامي الخاص بها، كل الأخبار المتداولة حول وجود خلاف بين أنغام وبين ابنها عمر عارف، مشيرين إلى أن أنغام تتعرض إلى حملة تشويه قوية، كما أكدوا أن سبب حذف عمر صورته مع والدته هو أنه لا يريد أن يرى أي تعليق يسيء لها وقام أيضا بإلغاء متابعتها لكي يبتعد تماما عن المشاكل التى تواجهه من الميديا وتجنب أى تعليق يجرحه من المتابعين، أما عن تعليقه تحت الصورة بالولد الضائع فهو تعبير عن منظر الصورة بشكل ساخر.
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