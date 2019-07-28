النقل: 1.5 مليون شخص يستقلون 3000 أتوبيس يوميا

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أتوبيس - صورة أرشيفية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، إذ أنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، رزق علي رئيس هيئة النقل العام.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة النقل العام عرضا حول الموقف الراهن لمرفق هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن له تأثيرا كبيرا على المصالح الحيوية اليومية للمواطنين، إذ يساهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطا بإجمالي أطوال 7 آلاف و600 كيلومتر، عبر 24 جراجا و156