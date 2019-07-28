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النقل: 1.5 مليون شخص يستقلون 3000 أتوبيس يوميا

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أتوبيس - صورة أرشيفية
أتوبيس - صورة أرشيفية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، إذ أنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، رزق علي رئيس هيئة النقل العام.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة النقل العام عرضا حول الموقف الراهن لمرفق هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن له تأثيرا كبيرا على المصالح الحيوية اليومية للمواطنين، إذ يساهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطا بإجمالي أطوال 7 آلاف و600 كيلومتر، عبر 24 جراجا و156
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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اتوبيسات-وسائل-مواصلات

7 خطوط أتوبيس لربط أكتوبر والشيخ زايد بمترو الجامعة

تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الأتوبيس فائق الجودة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على سير الأعمال بتلك المواقع. وصرح الشربيني بأنه أحد مشروعات "استدامة النقل الجماعي في مصر"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس نقل جماعي بخدمات مميزة للربط المباشر لمناطق (6 أكتوبر، الشيخ زايد، طريق الواحات، مدينة الإنتاج الإعلامي) بمترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

الوزراء: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
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