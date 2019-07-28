السجن لشقيقي قاتل طفليه بـ«ميت سلسيل» للتظاهر

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على "حمادة ورضا نظمي"، شقيقي المتهم بقتل طفليه من أعلى كوبري فارسكور أول أيام عيد الأضحى العام الماضي، وبالسجن 5 سنوات على "وليد. م. ص"، صديق المتهم، وبراءة باقي المتهمين، بتهمة التحريض على التظاهر دون تصريح في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، للتشكيك في سير التحقيقات في جريمة إغراق الطفلين وادعاء براءة المتهم من قتل طفليه، في ما عرف إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"، و"عصافير الجنة" أو "طفلي الملاهي".

وكان "محمود نظمي"، 33 عامًا، ادعى على غير الحقيقة اختطاف نجليه "ريان"، 5 سنوات، و"محمد"، 3 سنوات، أول أيام عيد الأضحى في الملاهي بعد تعطيله بالسلام من قبل مجهول ثم اختفى الطفلان، وعُثر على جثمانيهما في اليوم التالي أسفل كوبري فارسكور، في ما عرف إعلاميا بقضية "عصافير الجنة" و"طفلي ميت سلسيل". يذكر أن