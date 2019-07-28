جريمة

السجن لشقيقي قاتل طفليه بـ«ميت سلسيل» للتظاهر

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على "حمادة ورضا نظمي"، شقيقي المتهم بقتل طفليه من أعلى كوبري فارسكور أول أيام عيد الأضحى العام الماضي، وبالسجن 5 سنوات على "وليد. م. ص"، صديق المتهم، وبراءة باقي المتهمين، بتهمة التحريض على التظاهر دون تصريح في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، للتشكيك في سير التحقيقات في جريمة إغراق الطفلين وادعاء براءة المتهم من قتل طفليه، في ما عرف إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"، و"عصافير الجنة" أو "طفلي الملاهي".
وكان "محمود نظمي"، 33 عامًا، ادعى على غير الحقيقة اختطاف نجليه "ريان"، 5 سنوات، و"محمد"، 3 سنوات، أول أيام عيد الأضحى في الملاهي بعد تعطيله بالسلام من قبل مجهول ثم اختفى الطفلان، وعُثر على جثمانيهما في اليوم التالي أسفل كوبري فارسكور، في ما عرف إعلاميا بقضية "عصافير الجنة" و"طفلي ميت سلسيل". يذكر أن
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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حريق-الهرم‎ (1)

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (4)

حبس قاتل أخيه بعد اكتشاف علاقته الغرامية بزوجته(صور)

أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس، اليوم الجمعة، بتجديد حبس قاتل أخيه الأصغر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وذلك عقب أن أنهى المتهم تمثيل الجريمة في فناء مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية مساء أمس، واعترف تفصيليا بأنه قتل أخاه الأصغر بضربه بحجر ثقيل على رأسه، عقب اعتراف المجني عليه له بوجود علاقة محرمة بينه وبين زوجته، وأسمعه مكالمات بينهما تثبت صحة وجود العلاقة بحجة المطالبة بتطليقها، فأخذ الأخ المخدوع كتلة طوب أسمنتية وضرب أخاه بها وتركه قتيلا وهرب، حتى اكتُشفت الجثة.
القبض-على-متهم

انتقامًا منه.. شقيقان يقتلان سمكري في المنصورة

لفظ سمكري سيارات مسجل شقي أنفاسه الأخيرة، على يد شقيقين يعملان في الجزارة، لوجود خلافات قديمة بينهم منذ عام ونصف، أسفرت عن إصابته لأحدهم بجرح عميق بمطواة في وجهه، ليضعا حدًا لتلك الخلافات بقتله بسكين الجزارة فور رؤيته أثناء اقتياده دراجة بخارية في المنطقة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن وصول مصاب بجرح عميق في البطن جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة، ووصول شقيقه كفيف مصابًا بجروح في الرأس.
القبض-على-متهم

ضرب وسرقة.. فك لغز مقتل رجل أعمال داخل شقته بجمصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وشابان تورطا في قتل رجل أعمال وصاحب مصنع لصناعة الأوني في شقته بمنطقة الصفا مدينة جمصة لسرقته، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثمان والده المتغيب منذ يومين، في شقته بجمصة واختفاء هاتفه المحمول وسيارته الملاكي ومحفظة نقوده وعدد من الأجهزة الكهربائية بالشقة، ما يعني وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
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