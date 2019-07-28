إطلاق قمر صناعي مصري 100% إلى الفضاء

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

القمر الصناعي

أعلن الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن مصر أطلقت أمس السبت قمرا صناعيا من نوع (كيوب سات) لمحطة الفضاء الدولية، وسيتم حقن أو وضع القمر في مداره المنتظر الأسبوع المقبل، من المحطة الفضائية الدولية، قائلا إن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100%، وهو من الأنواع الصغيرة، إذ يبلغ وزنه كيلوجراما وعمره الزمني في الفضاء عام واحد وتبلغ تكلفته نحو 10 ملايين جنيه، والهدف من إطلاقه هو الأغراض البحثية واختبار الأنظمة الفضائية التي تم تصميمها داخل محطة الفضاء المصرية.

وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم. ولفت إلى أنه تم إجراء كل الاختبارات الفنية لقمر (الكيوب