الفراعنة تتفوق على البرتغال في برونزية مونديال اليد

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

يد منتخب مصر

تفوق منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم للشباب، على نظيره البرتغالي، بنتيجة (17-15)، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة العالم تحت 21 عامًا المقامة حاليا في إسبانيا، وتضم بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضي - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد.

منتخب مصر كان قد فقد فرصة التأهل لنهائي البطولة بعد خسارته أمام فرنسا مساء أمس السبت، بنتيجة (35-33)، لينافس على المركز الثالث، وكذلك خسر المنتخب البرتغالي مباراة الدور قبل النهائي الثانية أمام كرواتيا بنتيجة (31-285)، ليصبح في مواجهة شباب الفراعنة لتحديد الفريق الحاصل على البرونزية. وتأهلت مصر إلى

منتخب مصر كان قد فقد فرصة التأهل لنهائي البطولة بعد خسارته أمام فرنسا مساء أمس السبت، بنتيجة (35-33)، لينافس على المركز الثالث، وكذلك خسر المنتخب البرتغالي مباراة الدور قبل النهائي الثانية أمام كرواتيا بنتيجة (31-285)، ليصبح في مواجهة شباب الفراعنة لتحديد الفريق الحاصل على البرونزية.



وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري.



وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993، وسبق أن احتلت المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحلت رابعة 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015.





