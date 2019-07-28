حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بسبب شاحن الآيفون.. امرأة تتعرض لحرق في الرقبة

يجب على الآباء نشر الوعي بخطورة شحن «الموبايل» بجانب السرير بين الأطفال والمراهقين، فلم يعد الأمر مزحة أو مجرد فيديوهات آتية من الفضاء وليس لها وجود، ويجب توخي الحذر جيدا
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
أضرار الشواحن
أضرار الشواحن
حذر الكثير من النوم بجانب الهواتف المحمولة، لما لها من آثار سلبية على صحة المخ، إذ تقلل من المهارات الإدراكية والمعرفية، وتتضاعف الخطورة عندما يوضع الموبايل في الشاحن وتتركه بجانبك وتخلد للنوم لساعات طويلة، وقد تحدثنا مسبقا عن الطفل الذي ترك تابلت سامسونج في الشاحن لمدة 10 ساعات، وأدى ذلك إلى انفجاره مسببا حرقا في المراتب، وهذه هي الحالة الثانية لامرأة تعرضت لحرق كبير من الدرجة الثانية في عنقها عندما لامس شاحن الآيفون عنقها. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
عانت امرأة من حرق من الدرجة الثانية بعد أن اشتعل شاحن هاتف آيفون عندما لامس قلادة كانت ترتديها، تبلغ من العمر تسعة عشر عاما، وكانت مستلقية على السرير، ونهاية الشاحن أسفل وسادتها، وفجأة شعرت بألم وحرق شديد حول عنقها، ونقلت إلى المستشفى، وتم تشخيصها بـ"حرق جزئي" أو حرق من الدرجة الثانية، يعتقد الأطباء
اقرأ المزيد
التحنيط والمومياء

عطر الميت والأدوية.. منتجات مصنوعة من الجسم البشري

عند شرائك لمنتج ما، في الغالب تنظر إلى الملصق بعناية، وتفحصه لمعرفة ما إذا كان هناك مكون مشبوه أو يحمل أضرارا لك، وهناك بعض الأشخاص لا يهتمون على الإطلاق بهذا الأمر. ولكن كيف سيكون شعورك إذا اكتشفت أن طعامك أو غسول جسمك يحتوي على أجزاء من جسم الإنسان؟..قد يبدو هذا الأمر غريبا، على الرغم من معرفتك أنه في فترة ما كان هناك أشخاص آكلي لحوم البشر، كما استخدم آخرون منتجات تحتوي على بقايا بشرية دون أن يكونوا على دراية بها. لا يزال يتم تطوير المزيد من المنتجات التي تحتوي على أجزاء الجسم، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Listverse.
التدخين-يدمر-العين

زيوت طبيعية لعلاج مشاكل منطقة تحت العين

تحتاج المنطقة تحت العينين إلى الكثير من العناية، لأنها المنطقة الأكثر حساسية بالبشرة، لسوء الحظ، هي نفس المنطقة التي نتجاهلها أكثر من غيرها، لا أحد يحب أن يستيقظ بعيون منتفخة ومتعبة، يمكن أن تدمر الدوائر والأكياس الدهنية تحت العينين مظهرك بالكامل وتجعلك تبدو مرهقًا ومتعبًَا. لذلك، من المهم أن تعطي عينيك الاهتمام والرعاية التي تحتاج إليها، يكتسب سيروم العين الطبيعي شعبية كبيرة وهذه هي واحدة من أفضل الطرق لتغذية عينيك والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالعين.
طفل-بريطانى-يكسب مليون-جنيه-استرلينيا من-لعبة-فيديو (2)

بريطاني يكسب مليون جنيه إسترليني بسبب لعبة فيديو

فاز مراهق بريطاني بما يقرب من مليون جنيه إسترليني في إحدى دورات الألعاب، بعدما منعته أمه من ألعاب الفيديو. سيقسم جادن أشمان، من إسيكس، 2.25 مليون دولار أمريكي (1.8 مليون جنيه إسترليني) مع شريكه الهولندي، ديف يونج، بعد أن احتل الاثنان المرتبة الثانية في أول بطولة لكأس العالم للعبة Fortune الشهيرة. كان أشمان سعيدا للغاية، ليثبت لوالدته أنه لم يضِع الوقت في غرفة نومه، خاصة أن أمه حرمته من الكثير من ألعاب الفيديو. وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org