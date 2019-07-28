بسبب شاحن الآيفون.. امرأة تتعرض لحرق في الرقبة

يجب على الآباء نشر الوعي بخطورة شحن «الموبايل» بجانب السرير بين الأطفال والمراهقين، فلم يعد الأمر مزحة أو مجرد فيديوهات آتية من الفضاء وليس لها وجود، ويجب توخي الحذر جيدا

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

أضرار الشواحن

حذر الكثير من النوم بجانب الهواتف المحمولة، لما لها من آثار سلبية على صحة المخ، إذ تقلل من المهارات الإدراكية والمعرفية، وتتضاعف الخطورة عندما يوضع الموبايل في الشاحن وتتركه بجانبك وتخلد للنوم لساعات طويلة، وقد تحدثنا مسبقا عن الطفل الذي ترك تابلت سامسونج في الشاحن لمدة 10 ساعات، وأدى ذلك إلى انفجاره مسببا حرقا في المراتب، وهذه هي الحالة الثانية لامرأة تعرضت لحرق كبير من الدرجة الثانية في عنقها عندما لامس شاحن الآيفون عنقها. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".

عانت امرأة من حرق من الدرجة الثانية بعد أن اشتعل شاحن هاتف آيفون عندما لامس قلادة كانت ترتديها، تبلغ من العمر تسعة عشر عاما، وكانت مستلقية على السرير، ونهاية الشاحن أسفل وسادتها، وفجأة شعرت بألم وحرق شديد حول عنقها، ونقلت إلى المستشفى، وتم تشخيصها بـ"حرق جزئي" أو حرق من الدرجة الثانية، يعتقد الأطباء