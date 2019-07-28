بسبب شاحن الآيفون.. امرأة تتعرض لحرق في الرقبة

يجب على الآباء نشر الوعي بخطورة شحن «الموبايل» بجانب السرير بين الأطفال والمراهقين، فلم يعد الأمر مزحة أو مجرد فيديوهات آتية من الفضاء وليس لها وجود، ويجب توخي الحذر جيدا
حذر الكثير من النوم بجانب الهواتف المحمولة، لما لها من آثار سلبية على صحة المخ، إذ تقلل من المهارات الإدراكية والمعرفية، وتتضاعف الخطورة عندما يوضع الموبايل في الشاحن وتتركه بجانبك وتخلد للنوم لساعات طويلة، وقد تحدثنا مسبقا عن الطفل الذي ترك تابلت سامسونج في الشاحن لمدة 10 ساعات، وأدى ذلك إلى انفجاره مسببا حرقا في المراتب، وهذه هي الحالة الثانية لامرأة تعرضت لحرق كبير من الدرجة الثانية في عنقها عندما لامس شاحن الآيفون عنقها. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
عانت امرأة من حرق من الدرجة الثانية بعد أن اشتعل شاحن هاتف آيفون عندما لامس قلادة كانت ترتديها، تبلغ من العمر تسعة عشر عاما، وكانت مستلقية على السرير، ونهاية الشاحن أسفل وسادتها، وفجأة شعرت بألم وحرق شديد حول عنقها، ونقلت إلى المستشفى، وتم تشخيصها بـ"حرق جزئي" أو حرق من الدرجة الثانية، يعتقد الأطباء
عانت امرأة من حرق من الدرجة الثانية بعد أن اشتعل شاحن هاتف آيفون عندما لامس قلادة كانت ترتديها، تبلغ من العمر تسعة عشر عاما، وكانت مستلقية على السرير، ونهاية الشاحن أسفل وسادتها، وفجأة شعرت بألم وحرق شديد حول عنقها، ونقلت إلى المستشفى، وتم تشخيصها بـ"حرق جزئي" أو حرق من الدرجة الثانية، يعتقد الأطباء أن القلادة المعدنية التي كانت ترتديها تفاعلت مع الشاحن، وتسببت في "إصابة كهربائية"، وقام الأطباء بإزالة العقد، وأعطوها مسكنات للتهدئة من الألم.
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عندما ذهبت إلى المستشفى كانت تعاني من ألم شديد حول الرقبة، وتعرضت بعد ذلك لأشعة تسمى "الأشعة السينية"، تعمل على فحص الأوعية الدموية، وكشفت النتائج عن أنها لا تعاني من كسور أو إصابات في الأنسجة أو الأوعية الدموية، وأوضحت الفحوصات البدنية أيضا أنها تعاني من حرق من الدرجة الثانية، انتشر بشكل كبير حول عنقها، وتوصل الطبيب كاريسا بونك إلى أن تيارا كهربائيا من الشاحن لامس قلادتها وأرسل التيار إليها، وبعد ذلك قام خبير الجروح بإعطائها بعض العقاقير الطبية مثل المورفين للتهدئة من الآلام.
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يقوم الكثير من الأطفال والمراهقين بشحن هواتفهم المحمولة في المساء، وغالبا يوضع بجانب السرير، وفقا لما أفادته بعض التقارير، إضافة إلى أن إصابات التيار الكهربائي تزداد بشكل كبير، خاصة الناتجة عن الأجهزة الكهربائية، ويرجع ذلك إلى الصناعة الرديئة التي تعتمد عليها بعض الشركات، وقال الطبيب Bunke: "شواحن الهواتف المحمولة تتسبب في الحروق أو الصعق الكهربائي"، وكتب المؤلفون أن شابا تعرض للصعق بالكهرباء نتيجة شحن هاتفه الذي كان يحمل علامة Apple، وإضافة إلى ذلك قامت دراستان بالتحقيق في مدى الأمان الذي توفره الشواحن العامة مقارنةً بشواحن هواتف آبل.
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ووجدت إحدى الدراسات أن من بين 64 شاحنًا، فشل ما يقرب من 58% في "اختبار القوة الكهربائية"، ويضمن ذلك للمستخدمين إمكانية لمس الكابل أو التوصيل دون التعرض لصدمة كهربائية، وفي الدراسة الثانية، ثلاثة فقط من 400 شاحن لهواتف آبل اجتازت اختبار القوة الكهربائية، و99% فشلت في ذلك، وأضاف الطبيب Bunke معلقا: "المراهقون والبالغون عرضة لخطورة الإصابة بشكل كبير، بسبب الاستخدام المتكرر لهواتفهم المحمولة، كما يجب عليهم عدم النوم بجانب شواحن الهواتف، وتجنب ترك الشاحن موصولا عندما لا يكون متصلا بهاتف".
ويجب على الآباء نشر الوعي بخطورة ذلك بين الأطفال والمراهقين، فلم يعد الأمر مزحة أو مجرد فيديوهات آتية من الفضاء وليس لها وجود، ولكن أنت معرض بشكل كبير لأن يحدث لك ذلك، ومن المفروض أيضًا تحديد وقت للأنشطة البدنية والبعد التام عن العالم الافتراضي، وعند النوم يجب ترك الهاتف خارج الغرفة، وعدم وضعه في الشاحن، ويجب التوقف عن استخدامه.
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