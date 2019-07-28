درة وخالد سليم يواصلان تصوير مسلسل «بلا دليل» (صور)

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

الفنانة درة

تواصل أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمين درة وخالد سليم، التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي، قبل الانتقال للتصوير فى لوكيشن آخر بشوارع القاهرة، وذلك من أجل سرعة الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات لجهة العرض قبل شهر أكتوبر. مسلسل «بلا دليل» من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وبالتزامن مع التصوير تواصل مؤلفة العمل الانتهاء من الحلقات الأخيرة، ويعد هذا المسلسل هو أول عمل يجمع كلا من درة وخالد سليم فى الدراما التليفزيونية.

ويشارك فى بطولة (بلا دليل) مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم «حازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة». مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار