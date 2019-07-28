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درة وخالد سليم يواصلان تصوير مسلسل «بلا دليل» (صور)

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الفنانة درة
الفنانة درة
تواصل أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمين درة وخالد سليم، التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي، قبل الانتقال للتصوير فى لوكيشن آخر بشوارع القاهرة، وذلك من أجل سرعة الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات لجهة العرض قبل شهر أكتوبر. مسلسل «بلا دليل» من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وبالتزامن مع التصوير تواصل مؤلفة العمل الانتهاء من الحلقات الأخيرة، ويعد هذا المسلسل هو أول عمل يجمع كلا من درة وخالد سليم فى الدراما التليفزيونية.
ويشارك فى بطولة (بلا دليل) مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم «حازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة». مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار
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درة

درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.
درة

انطلاق تصوير مسلسل «بلا دليل».. والعرض في أكتوبر

انطلق فجر اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "بلا دليل" في منطقة التجمع الخامس، من بطولة النجمة التونسية دُرة زروق، والفنان خالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانين حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وآخرين، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في أكتوبر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.
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3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
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