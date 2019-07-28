صديقة خائنة.. كشف لغز سرقة شقة شيرين سيف النصر

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

شيرين سيف النصر

صديقة بعيدة كل البعد عن صفات الأصدقاء، استغلت علاقة صداقة تربطها بالفنانة شيرين سيف النصر وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية وألماس في غفلة من الممثلة الشهيرة ظنا أن فعلتها لن تنكشف، لا سيما مع تردد الكثيرين على الشقة ما بين عمال النظافة وأصدقاء وأقارب "شيرين" إلا أن ضباط مباحث الجيزة نجحوا في كشف اللغز وأمكن ضبط المتهمة في أحد الأكمنة وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات وتمت إعادتها إلى مقدمة البلاغ.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة بسرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر الكائنة بمحيط حديقة الحيوان. وجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بانتقال فريق من رجال المباحث والأدلة الجنائية لمعاينة مداخل ومخارج الشقة، وتبين عدم وجود آثار كسر في الأبواب، ما يشير إلى أن الجاني

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة بسرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر الكائنة بمحيط حديقة الحيوان.



وجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بانتقال فريق من رجال المباحث والأدلة الجنائية لمعاينة مداخل ومخارج الشقة، وتبين عدم وجود آثار كسر في الأبواب، ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية.



وشكل العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، فريق بحث ترأسه المقدم مصطفى كمال رئيس وحدة مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات الرائد هشام فتحي معاون أول القسم، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقات الفنانة مستغلة ترددها عليها لزيارتها.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأمورية من ضبط المتهمة، وأقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات التي تقدر بنحو 500 ألف جنيه.



