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دراسة: 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

وجدت دراسة مماثلة نشرتها رابطة مكافحة التشهير، أنه في شهر فبراير من العام الجاري عانى نحو 37% من الأمريكيين من الكراهية الشديدة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر
تحرير:مي فؤاد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
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وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة الحقوق المدنية "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، مع 65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، والتي قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات. تستند الدراسة إلى مسح شمل أكثر من ألف شخص أمريكي حسب موقع rockpapershotgun، والذي أجري في أبريل. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع لا توفر سوى جزء من الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بمسألة معقدة مثل الإساءة عبر الإنترنت، لذا تكون النتائج محدودة، وترجع إلى عدة عوامل مختلفة.
أجاب أكثر من نصف المشاركين في المسح، أي نحو 53%، أن المضايقات تستند إلى العرق أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو الإثنية. اقرأ أيضًا: «فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم كما ذكر آخرون، أنهم لعبوا مع لاعبين آخرين يتحدثون عن الأيديولوجيات المتطرفة أو ينشرون دعاية
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بعد المراجعة.. هاتف Honor 20 pro قوة آداء وسعر عادل

بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر منذ تحرير سعر الصرف بات من المألوف لدى الباحثين عن شراء هاتف جديد سماع أسعار هواتف تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين كان أغلى الهواتف ثمنا لا يجاوز 12 ألفا قبل التعويم، ومن هنا بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية وتعمل في السوق المصري إيجاد طرق تسعير تتناسب مع العميل المصري من حيث القيمة التي يحصل عليها مقابل السعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت شركة هونر بتقديم منتجات قوية وبأسعار تنافسية، وها هي اليوم أوشكت على طرح هاتفها الرائد Honor 20 Pro وفي السطور التالية نعرض عليكم إمكانيات الهاتف بعد التجربة.
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كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
OPPO Reno 10x Zoom Ocean Green Color

هل غامرت أوبو في تسعير هاتف Reno 10x Zoom بالمصري؟

تتقدم شركة أوبو بشكل ملحوظ في مجال صناعة الكاميرات، وتراهن عليها في الفترة الأخيرة؛ لذا قررت أن يضم أحدث هواتفها الرائدة ميزة جديدة بقدرة زوم غير مسبوقة في هاتفها الجديد Reno، ويتميز هاتف Reno 10x Zoom بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة الـOLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق عن الهاتف بخاصية الـPop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية، إلا أن تسعير الهاتف لم يلقَ قبولا لدى قطاع ليس بالقليل من مستخدمي أوبو، حيث يبلغ 15990 جنيها مصريا وهو تسعير تسيطر عليه شركات محددة في مصر.
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تطبيق-الفيس-اب (1)

كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
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واتس آب أم تليجرام.. ما الأفضل بين الاثنين؟

يعد تطبيق المراسلة الفوري واتس آب هو أكثر تطبيقات المراسلة شعبية في العالم، ولكن بعد أن قامت شركة فيسبوك بشرائه، شعر مستخدموه بالقلق بشأن استخدامات التطبيق في المستقبل القريب، خاصةً بعد أن أكدت واتس آب أنها ستبدأ قريبًا في نشر الإعلانات عبر رسائلها، على الرغم من ذلك هناك تطبيق يشبه واتس آب في الكثير من الميزات، ويعتمد عليه الكثير أيضًا، حيث يعد تليجرام من أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر جوجل بلاى، لكن السؤال الآن؛ ما التطبيق الأفضل بين الاثنين، خاصة أنهما يتشابهان في الكثير من الميزات؟
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ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي. أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.
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دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
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