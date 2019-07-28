دراسة: 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

وجدت دراسة مماثلة نشرتها رابطة مكافحة التشهير، أنه في شهر فبراير من العام الجاري عانى نحو 37% من الأمريكيين من الكراهية الشديدة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر
وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة الحقوق المدنية "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، مع 65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، والتي قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات.
تستند الدراسة إلى مسح شمل أكثر من ألف شخص أمريكي حسب موقع rockpapershotgun، والذي أجري في أبريل.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع لا توفر سوى جزء من الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بمسألة معقدة مثل الإساءة عبر الإنترنت، لذا تكون النتائج محدودة، وترجع إلى عدة عوامل مختلفة.
أجاب أكثر من نصف المشاركين في المسح، أي نحو 53%، أن المضايقات تستند إلى العرق أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو الإثنية.
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كما ذكر آخرون، أنهم لعبوا مع لاعبين آخرين يتحدثون عن الأيديولوجيات المتطرفة أو ينشرون دعاية
أجاب أكثر من نصف المشاركين في المسح، أي نحو 53%، أن المضايقات تستند إلى العرق أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو الإثنية.
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كما ذكر آخرون، أنهم لعبوا مع لاعبين آخرين يتحدثون عن الأيديولوجيات المتطرفة أو ينشرون دعاية تحض على الكراهية، أثناء ممارستهم لهذه الألعاب، بما في ذلك 23% من النقاشات حول تميز البيض، و9% حول قضية الهولوكوست، و8% من داعمي داعش.
وجد الاستطلاع أيضًا أن 29% من اللاعبين قد تعرضوا للتشهير عبر الإنترنت، حيث تم نشر بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت دون رغبتهم.
تضم أفضل 15 لعبة في الولايات المتحدة أكثر من نصف اللاعبين الذين يبلغون عن بعض أشكال المضايقات، لكن على رأس القائمة دوتا 2 بنسبة 79%.
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تأتي ألعاب CS: GO وPlayunknown’s Battlegrounds وOverwatch وLeague Of Legends في المركز الثاني بنسبة 75%.
من السهل التكهن بوجود مستويات عالية من المضايقات عبر تلك الألعاب، على الرغم من أن التقرير نفسه لم يذكر سببا.
كما أنه لا يوجد أي أسباب حول عدم تغيير المطورين لتلك الألعاب من سياسات اللعب عبر الإنترنت؛ ما سمح لهذا النوع من الثقافة أن يصبح طبيعيا.
مع ذلك، بعد ست سنوات من الإصدار، أضافت لعبة دوتا 2 خيارا "تجريبيا" لتفادي تلك المضايقات في مايو الماضي.
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تشهد رابطة مكافحة التشهير أن تداعيات التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت تؤدي إلى عواقب وخيمة وضارة.
قال 23% من الذين تعرضوا للمضايقة إنهم أصبحوا أقل اجتماعية نتيجة لذلك، بينما قال 15% إنهم يشعرون بالعزلة.
أكد 10% من لاعبي اللعبة على الإنترنت أن لديهم أفكارا اكتئابية أو انتحارية بسبب المضايقات التي تعرضوا لها.
قال الرئيس التنفيذي لرابطة مناهضة التشهير جوناثان جرينبلات: "نرى الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وكأنها أصبحت منصات اجتماعية، نحن بحاجة إلى محاربة الكراهية على هذه المنصات بنفس جدية وسائل التواصل الاجتماعية التقليدية".
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أضاف جرينبلات: "نشر الكراهية عبر الإنترنت يسبب العديد من الأضرار، في كل مرة يشارك أي لاعب في لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت يهدد فعليا أو يتحرش بلاعبين آخرين بصورة متكررة لاعتبارات تتعلق بانتمائهم أو معتقداتهم".
وجدت دراسة مماثلة نشرتها رابطة مكافحة التشهير، أنه في شهر فبراير من العام الجاري عانى نحو 37% من الأمريكيين من الكراهية الشديدة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
حددت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" معايير تنظيم مجتمع الألعاب عبر الإنترنت الخاص بها، متعهدةً بتحديث الأدوات التي تساعد الناس على تجنب المتحرشين والمعتدين من اللاعبين.
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