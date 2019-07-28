دراسة: 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

وجدت دراسة مماثلة نشرتها رابطة مكافحة التشهير، أنه في شهر فبراير من العام الجاري عانى نحو 37% من الأمريكيين من الكراهية الشديدة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر

تحرير:مي فؤاد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

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وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة الحقوق المدنية "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، مع 65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، والتي قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات. تستند الدراسة إلى مسح شمل أكثر من ألف شخص أمريكي حسب موقع rockpapershotgun، والذي أجري في أبريل. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع لا توفر سوى جزء من الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بمسألة معقدة مثل الإساءة عبر الإنترنت، لذا تكون النتائج محدودة، وترجع إلى عدة عوامل مختلفة.

أجاب أكثر من نصف المشاركين في المسح، أي نحو 53%، أن المضايقات تستند إلى العرق أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو الإثنية. اقرأ أيضًا: «فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم كما ذكر آخرون، أنهم لعبوا مع لاعبين آخرين يتحدثون عن الأيديولوجيات المتطرفة أو ينشرون دعاية