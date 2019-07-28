رياضة

4 لاعبين على رادار يوفنتوس لتدعيم وسط الميدان

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
كريستيان إيريكسين
كريستيان إيريكسين
يبحث يوفنتوس عن تدعيم وسط ميدانه، وحدد العديد من الأسماء للتعاقد معها، وذلك على الرغم من قيام السيدة العجوز بثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن بينها تعاقدان في وسط الملعب، وهما أرون رامسي وأدريان رابيو، ومع ذلك يرى مدرب الفريق ماوريسيو ساري أن وسط ميدانه لم يكتمل بعد، ويرغب في إبرام صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجديد. وضع يوفنتوس النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، إلا أن إدارة اليوفي ترى أن ريال مدريد في وضع أفضل للظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ومن اللاعبين الذين يجذبون أنظار المدرب ساري، هو متوسط ميدان لاتسيو، سيرجي ميلينكوفيتش، إلا أنه بات قريبا هو الآخر من الانتقال إلى مانشستر يونايتد. ومن الخيارات المتاحة أيضًا، النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، الذي يتبقى عام واحد في عقده الحالي مع توتنهام، وسبق أن صرح برغبته في خوض تحدّ جديد بعيدا
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
ماتياس-دي-ليخت

رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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