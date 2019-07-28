4 لاعبين على رادار يوفنتوس لتدعيم وسط الميدان

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

كريستيان إيريكسين

يبحث يوفنتوس عن تدعيم وسط ميدانه، وحدد العديد من الأسماء للتعاقد معها، وذلك على الرغم من قيام السيدة العجوز بثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن بينها تعاقدان في وسط الملعب، وهما أرون رامسي وأدريان رابيو، ومع ذلك يرى مدرب الفريق ماوريسيو ساري أن وسط ميدانه لم يكتمل بعد، ويرغب في إبرام صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجديد. وضع يوفنتوس النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، إلا أن إدارة اليوفي ترى أن ريال مدريد في وضع أفضل للظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ومن اللاعبين الذين يجذبون أنظار المدرب ساري، هو متوسط ميدان لاتسيو، سيرجي ميلينكوفيتش، إلا أنه بات قريبا هو الآخر من الانتقال إلى مانشستر يونايتد. ومن الخيارات المتاحة أيضًا، النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، الذي يتبقى عام واحد في عقده الحالي مع توتنهام، وسبق أن صرح برغبته في خوض تحدّ جديد بعيدا

ومن اللاعبين الذين يجذبون أنظار المدرب ساري، هو متوسط ميدان لاتسيو، سيرجي ميلينكوفيتش، إلا أنه بات قريبا هو الآخر من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.



ومن الخيارات المتاحة أيضًا، النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، الذي يتبقى عام واحد في عقده الحالي مع توتنهام، وسبق أن صرح برغبته في خوض تحدّ جديد بعيدا عن السبيرز.



ومن اللاعبين الموجودين على رادار اليوفي أيضا، لاعب روما نيكولو زانيولو، ولكنه لا يزال صغيرا في العمر، ومن ثم لا يمثل أولوية شديدة للتعاقد معه.



يذكر أنه قبل أن يحسم يوفنتوس أي صفقة من الرباعي السابق ذكره، يتوجب عليه أولا بيع بعض اللاعبين، وهناك الكثير من الخيارات أمامه من خلال التخلص من خدمات أي من المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين أو متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي أو متوسط ميدان الألماني سامي خضيرة.