صيادلة القليوبية: تصريحات «زايد» عدائية وغير مسئولة

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

أدانت نقابة الصيادلة بالقليوبية تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال عقدها اجتماعا مع المسئولين في محافظة بورسعيد بعد مشاركتها في ماراثون، ووصفتها بغير المسؤولة. وأصدرت النقابة، اليوم الأحد، بيانا، عبرت فيه عن حالة الاستياء بين جموع الصيادلة بسبب التصريحات التى وصفوها بالمسيئة والعدائية التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، واعتبروها تهكما على الصيادلة وتقليلا من دورهم في المنظومة الصحية، وإهدارا لجهودهم في إنجاح العديد من المبادرات، وفي مقدمتها 100 مليون صحة وحملات فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.

وأكد البيان أن الوزيرة تتعمد التقليل والانتقاص من دور الصيادلة وبشكل عدائي وصل إلى انتقاد المستوى التعليمي للصيادلة، ولا تدرك حجم مسؤوليتها السياسية للصيادلة ودورهم في المنظومة الصحية، مشيرين إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرا مع الصيادلة الحكوميين، ما يؤثر على سمعة وصورة الصيدلى أمام المواطن وفقدان الثقة