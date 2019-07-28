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صيادلة القليوبية: تصريحات «زايد» عدائية وغير مسئولة

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أدانت نقابة الصيادلة بالقليوبية تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال عقدها اجتماعا مع المسئولين في محافظة بورسعيد بعد مشاركتها في ماراثون، ووصفتها بغير المسؤولة. وأصدرت النقابة، اليوم الأحد، بيانا، عبرت فيه عن حالة الاستياء بين جموع الصيادلة بسبب التصريحات التى وصفوها بالمسيئة والعدائية التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، واعتبروها تهكما على الصيادلة وتقليلا من دورهم في المنظومة الصحية، وإهدارا لجهودهم في إنجاح العديد من المبادرات، وفي مقدمتها 100 مليون صحة وحملات فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.
وأكد البيان أن الوزيرة تتعمد التقليل والانتقاص من دور الصيادلة وبشكل عدائي وصل إلى انتقاد المستوى التعليمي للصيادلة، ولا تدرك حجم مسؤوليتها السياسية للصيادلة ودورهم في المنظومة الصحية، مشيرين إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرا مع الصيادلة الحكوميين، ما يؤثر على سمعة وصورة الصيدلى أمام المواطن وفقدان الثقة
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
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الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصيادلة لوزيرة الصحة: المهنة خط أحمر.. وكلامك مرفوض

حالة من الغضب الشديدة، انتابت صيادلة مصر، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب هجوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على الصيادلة فى اجتماع لها مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة للصيادلة، قائلة: "إن غياب الصيادلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لا يشعرني بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا بالنسبة لي، بينما لو غاب 100 صيدلى لا أشعر بهم"، الأمر الذى خلق حالة من الغضب لدى الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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الصيادلة للوزيرة: إحنا سبب نجاح حملة 100 مليون صحة

"غياب الصيادلة لا يشعرني بأزمة، وغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرًا"، تلك الجملة التى قالتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماعها بأفراد منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، أمس، السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، كانت كفيلة بخلق حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي. الصيادلة اعتبروا حديث الوزيرة بمثابة إساءة لكل العاملين فى مهنة الصيدلة، مطالبين رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إقالة الوزيرة لتعمدها إهانة الصيادلة، ولفقدانها الحد الأدنى من المرونة وكيفية إدارة وزارة بحجم وزارة الصحة.
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وزيرة الصحة توزع زجاجات صحية على أطفال بورسعيد

وزعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، زجاجات صحية على عدد من الأطفال وشباب محافظة بورسعيد. وشددت الوزيرة، خلال مشاركتها بماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا في أسلوب حياتنا" بمحافظة بورسعيد، للتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ومبادرة 100 مليون صحة، بمشاركة المحافظ اللواء عادل الغضبان، علي ضرورة تناول ما لا يقل عن 6 لترات مياه يوميا، مضيفا :"المياه حياة، ولها دور هام وتأثير إيجابي على صحة المواطنين"، مؤكدة أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، حفاظا على صحة المواطنين، وبالتالي زيادة إنتاجية الفرد ودعم الاقتصاد.
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زايد تشارك في ماراثون صحتنا في أسلوب حياتنا ببورسعيد

انضمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا في أسلوب حياتنا" بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن مهرجان رياضي في إطار احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة والتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ومبادرة 100 مليون صحة، بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي نُظم بين وزارتي الشباب والصحة. وقامت الوزيرة بالتقاط الصور التذكارية، خلال مشاركتها بالماراثون مع الشباب المشارك بنهاية الماراثون أمام حديقة الأمل في حي المناخ.
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