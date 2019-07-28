رياضة

مغربي جديد على أعتاب الانضمام للزمالك

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
الزمالك
الزمالك
كشفت تقارير صحفية مغربية أن الزمالك اقترب بقوة من الحصول على توقيع لاعب مغربي جديد، خلال فترة الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول المفاوضات مع ناديه إلى مراحل متقدمة، لدعم هجوم الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020)، وأوضحت مصادر وفقًا للتقارير المغربية، أن محمد أوناجم، مهاجم الوداد المغربي، هو اللاعب الذي اقترب من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، وذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك التعاقد مع أوناجم، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي).
كان مصدر داخل الزمالك قد أشار في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه في حالة موافقة إدارة القلعة البيضاء على ضم اللاعب، ستعرض صفقة تبادلية على إدارة الوداد المغربي، منها إمكانية ضم الفريق المغربى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهى بالفعل الاتفاق مع فريق
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

الزمالك يعلن قائمته للقمة.. 7 غيابات ومهاجمان

أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وشهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب السباعي، محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ويوسف إبراهيم "أوباما" للإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.
جون-انطوي

خطوة تفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق، الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف مصدر داخل الزمالك أن جون أنطوي حضر إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأشار المصدر إلى أن جون أنطوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف الساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.
كهربا

إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا بعد هروبه للبرتغال

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجهيز شكوى ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء الهارب، لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن كهربا وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد.
حسام-البدرى

رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد جلسة خاصة مع حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية لقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الأبيض، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة المحور، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لم يجلس مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.
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