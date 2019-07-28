مغربي جديد على أعتاب الانضمام للزمالك

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الزمالك اقترب بقوة من الحصول على توقيع لاعب مغربي جديد، خلال فترة الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول المفاوضات مع ناديه إلى مراحل متقدمة، لدعم هجوم الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020)، وأوضحت مصادر وفقًا للتقارير المغربية، أن محمد أوناجم، مهاجم الوداد المغربي، هو اللاعب الذي اقترب من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، وذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك التعاقد مع أوناجم، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي).

كان مصدر داخل الزمالك قد أشار في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه في حالة موافقة إدارة القلعة البيضاء على ضم اللاعب، ستعرض صفقة تبادلية على إدارة الوداد المغربي، منها إمكانية ضم الفريق المغربى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهى بالفعل الاتفاق مع فريق

كان مصدر داخل الزمالك قد أشار في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه في حالة موافقة إدارة القلعة البيضاء على ضم اللاعب، ستعرض صفقة تبادلية على إدارة الوداد المغربي، منها إمكانية ضم الفريق المغربى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهى بالفعل الاتفاق مع فريق الوداد المغربي على صفقة تبادلية برحيل كاسونجو مقابل أوناجم.



وتابع المصدر أن الزمالك كان قريبا من ضم المغربي مراد باتنة لاعب فريق الوحدة الإماراتي، لكن راتب اللاعب يعيق مفاوضات ضمه، مشيرًا إلى أنه حتى أمس السبت، كان اللاعب الخيار الأول للأبيض، في الوقت الذي يسعى فيه أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة تسويق خالد بوطيب للرحيل عن الزمالك في الصيف الجاري، من أجل حسم الراتب الذي يحصل عليه لاعب الوحدة الإماراتي.

