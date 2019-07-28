امتحانات التعليم الفني: ضبط طالب يغش عبر «واتسآب»
تحرير:أمينة محمود
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية
أدى، اليوم الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
ومن أبرز هذه الملاحظة، قيام طالب في محافظة سوهاج بالغش الإلكتروني على إحدى مجموعات "واتسآب"، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتفقد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية
ومن أبرز هذه الملاحظة، قيام طالب في محافظة سوهاج بالغش الإلكتروني على إحدى مجموعات "واتسآب"، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتفقد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بمحافظتي الغربية والقليوبية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.
من ناحية أخرى، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، اليوم، بمقر الوزارة، إن عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولى من الشعبة العلمية بلغ 45 ألفا و165 طالبا، والشعب والأدبية 97 ألفا و797 طالبا بإجمالي 142 ألفا و962 طالبا، فيما لم يتقدم من الشعبة العلمية 46 طالبا وطالبة. (التفاصيل)