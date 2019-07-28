امتحانات التعليم الفني: ضبط طالب يغش عبر «واتسآب»

تحرير:أمينة محمود ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية

أدى، اليوم الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

ومن أبرز هذه الملاحظة، قيام طالب في محافظة سوهاج بالغش الإلكتروني على إحدى مجموعات "واتسآب"، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتفقد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية