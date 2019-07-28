الاتصالات تشهد تخرج 4500 متخصص في برامج التكنولوجيا
من المقرر أن يستقبل معهد تكنولوجيا المعلومات دفعة جديدة من الخريجين في أواخر شهر يوليو الجاري لفتح باب التسجيل في منحة التدريب الاحترافي بالمعهد الدفعة (40)
تحرير:أحمد البرماوي
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
وزير الاتصالات
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2018-2019 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "مصر بعقول شبابها" بمقره الرئيسي بالقرية الذكية؛ تناول اللقاء استعراض استراتيجية المعهد لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل متميزة في المجالات التكنولوجية العالمية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويعزز من القدرة التنافسية لخريجي المعهد، بالإضافة إلى تمكينهم من مقومات ريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما تناول اللقاء تسليط الضوء على ما تم إنجازه من أعمال في كل البرامج التدريبية عالية التخصص التي قدمها المعهد خلال العام التدريبي السابق، من حيث أعداد الدارسين والتخصصات التكنولوجية النوعية الجديدة، وكذلك المبادرات المستحدثة والتي تخدم شرائح شابة جديدة.
حضر اللقاء الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا
كما تناول اللقاء تسليط الضوء على ما تم إنجازه من أعمال في كل البرامج التدريبية عالية التخصص التي قدمها المعهد خلال العام التدريبي السابق، من حيث أعداد الدارسين والتخصصات التكنولوجية النوعية الجديدة، وكذلك المبادرات المستحدثة والتي تخدم شرائح شابة جديدة.
حضر اللقاء الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد اللقاء تخريج الدفعة 39 من برنامج التدريب الاحترافي الـ9 أشهر، كما شارك في اللقاء نماذج من خريجي المعهد من جميع البرامج بجميع المحافظات؛ حيث تم على مدى العام التدريبي السابق تخريج ما يقرب من (4500) خريج من برامج المعهد المتعددة التي يقوم بتقديمها وتنفيذها في محافظات مصر المختلفة من خلال أفرع المعهد وبالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب بالمحافظات، وكذلك مبادرة تدريب الشباب من الدول الإفريقية.
وفي كلمته التي ألقاها خلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية تأهيل الشباب بما يتواكب مع التحول الضخم والنوعي في متطلبات سوق العمل وما يفرضه على ملتحقيه؛ موضحا أن سوق العمل تأثر بالثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم في اندثار الوظائف التقليدية ولكنها ستسهم في خلق أعداد ضخمة من الوظائف الجديدة؛ مشيرا إلى أهمية تبني الوسائل الرقمية الحديثة في التعليم من خلال المنصات الرقمية من أجل تحصيل علوم ومهارات جديدة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التوسع في أعداد المتدربين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التدريبية؛ داعيا الشباب الحاضرين إلى تحصيل العلم باستمرار واكتساب مهارات جديدة والاهتمام بالتعليم الرقمي باعتباره سمة العصر الراهن.
واستعرضت الدكتور هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، في كلمتها خلال اللقاء، المبادرات والبرامج التدريبية التي قدمها معهد تكنولوجيا المعلومات خلال العام التدريبي السابق؛ والتي شملت الدفعة 39 من برنامج التدريب الاحترافي الـ9 أشهر، وبرنامج التدريب المكثف داخل الجامعات ومراكز التدريب بالمحافظات، وأكاديميات الشركات الكبرى المتخصصة مثل (IBM-SAP - Vodafone)، وبرنامج تدريب النشء الصغير (الأطفال) في تخصصات أمن المعلومات والأنظمة المدمجة، وتدريب شباب من دولة الصومال الشقيقة في إطار مبادرة تدريب الشباب الإفريقي، والدفعة الأولى من خريجي شباب المجندين من خلال مبادرة تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، ومعسكرات صيفية لطلبة الجامعات والكليات المصرية، ومتدربي المبادرة الرئاسية لمطوري الألعاب والتطبيقات الإلكترونية.
هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بتفقد نماذج بعض مشروعات التخرج الخاصة بخريجي المعهد بمختلف البرامج التدريبية التي تقدم عددا من التطبيقات التكنولوجية الجديدة في العديد من التخصصات.
كما التقى الدكتور عمرو طلعت أول دفعة من شباب المتدربين الأفارقة من دولة الصومال الشقيقة، وذلك في إطار تنمية مهارات الشباب الإفريقي، كما التقى نماذج من الأطفال الملتحقين بأكاديمية المعهد في برامج الأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، والتصميم المجسم ثلاثي الأبعاد، وغيرها.
وتهدف الدفعة 40 إلى بناء المهارات في أهم وأدق تخصصات تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم استقبال شباب جدد في أفرع المعهد الجديدة التي من المخطط أن يتم الانتهاء من تجهيزها في نهاية هذا العام في كل من جامعة المنيا، وسوهاج، والوادي الجديد بقنا، والمنوفية، وأسوان، والمنصورة.