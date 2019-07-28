الاتصالات تشهد تخرج 4500 متخصص في برامج التكنولوجيا

من المقرر أن يستقبل معهد تكنولوجيا المعلومات دفعة جديدة من الخريجين في أواخر شهر يوليو الجاري لفتح باب التسجيل في منحة التدريب الاحترافي بالمعهد الدفعة (40)

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ختام أعمال العام التدريبي 2018-2019 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "مصر بعقول شبابها" بمقره الرئيسي بالقرية الذكية؛ تناول اللقاء استعراض استراتيجية المعهد لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل متميزة في المجالات التكنولوجية العالمية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويعزز من القدرة التنافسية لخريجي المعهد، بالإضافة إلى تمكينهم من مقومات ريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما تناول اللقاء تسليط الضوء على ما تم إنجازه من أعمال في كل البرامج التدريبية عالية التخصص التي قدمها المعهد خلال العام التدريبي السابق، من حيث أعداد الدارسين والتخصصات التكنولوجية النوعية الجديدة، وكذلك المبادرات المستحدثة والتي تخدم شرائح شابة جديدة. حضر اللقاء الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا