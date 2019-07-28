تفاصيل صفقة انتقال محمود متولي للأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

محمود متولي

علم «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء، توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، بشأن التعاقد مع محمود متولي، وانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وأكد مصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي اتفق مع مسؤولي الدراويش على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن انتقال متولي للأهلي سيكون بمقابل مادي فقط لن يقل عن 20 مليون جنيه، بعد أن رفض عدد من اللاعبين في القلعة الحمراء فكرة الدخول في صفقات متبادلة أو حتى على سبيل الإعارة.

وقال المصدر إن محمود متولي، وقع للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وإن الإعلان عن الصفقة سيكون بعد مباراة المارد الأحمر مع نظيره الزمالك في ختام مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم (2018 - 2019). وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118

وقال المصدر إن محمود متولي، وقع للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وإن الإعلان عن الصفقة سيكون بعد مباراة المارد الأحمر مع نظيره الزمالك في ختام مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم (2018 - 2019).



وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة القمة 118 بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.



المباراة يخوضها القطبان كـ«تحصيل حاصل» بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري (2018-2019)، يوم الأربعاء الماضي، بعدما حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



