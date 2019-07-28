هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

من الأعضاء التي تصبح عرضة للخطر الأذنان، وذلك لأنه عند كتم العطس يمكن أن ينتقل الهواء والضغط من الممرات الصغيرة التي تربط حلقك بأذنك الوسطى، ما يسبب تمزق طبلة الأذن
الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها.
يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.
كما تقول: «عندما يحصل دماغك على الإشارة، فإنه ينشط عضلات الحلق، ويخبر رئتيك بإطلاق موجة قوية من الهواء من خلال القصبة الهوائية، ويحدث هذا الإصدار من الهواء لإخراج الجزيئات التي تثير غضب أنفك».
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يقول إريك فويجت، أستاذ مساعد سريري
كما تقول: «عندما يحصل دماغك على الإشارة، فإنه ينشط عضلات الحلق، ويخبر رئتيك بإطلاق موجة قوية من الهواء من خلال القصبة الهوائية، ويحدث هذا الإصدار من الهواء لإخراج الجزيئات التي تثير غضب أنفك».
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يقول إريك فويجت، أستاذ مساعد سريري في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة نيويورك لانجون للصحة: «العطس قوي لدرجة أنه يمكن أن يصل على بعد 6- 8 أمتار»، وذلك وفقا لما ذكره موقع Men's Health.
ماذا يحدث إذا كنت تكتم العطس؟
كل هذا الضغط يجب أن يذهب إلى مكان ما، فيقول الدكتور فويجت: «إذا أمسكت بأنفك أو فمك، فإن الضغط الناتج سيعود إلى رأسك (الجيوب الأنفية)، أو تجويف الأنف، أو أسفل الحلق إلى الصدر، وكتم العطس عن طريق الضغط على الأنف أو الفم يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الضغط، بنحو من 5 إلى 24 مرة من ذلك خلال العطس العادي»، كما أوضح أنه كلما كان العطس سريعا بحيث يكون ارتفاع الضغط سريعًا، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون ضارا.
ما الآثار الصحية لكتم العطس؟
يقول أطباء الأنف والأذن والحنجرة إن "كتم العطس قد يكون خطيرا، ومن الأعضاء التي تصبح عرضة للخطر الأذنان، وذلك لأنه عند كتم العطس يمكن أن ينتقل الهواء والضغط من الممرات الصغيرة التي تربط حلقك بأذنك الوسطى، ما يتسبب في تمزق طبلة الأذن".
يقول الدكتور سيدجات: «في الحالة الأكثر شدة، بدلا من تمزيق أسطوانة الأذن، يؤدي ذلك إلى تمزق الهياكل الحساسة للأذن الداخلية، ما يؤدي إلى فقد دائم للسمع».
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كما تضيف تايلور أن كتم العطس يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوعية دموية صغيرة في عينيك أو أنفك أو طبلة الأذن، لكن هذا نادر جدا، إذ قالت: «مع تمدد الأوعية الدموية، يمكن لجزء ضعيف كوعاء دموي في الدماغ، التمزق في أي وقت، أو تمزقه على الإطلاق، وذلك لأن التغيير المفاجئ في الضغط داخل الجمجمة قد يتسبب في تمزقه».
وقبل أن تشعر بالخوف، عليك أن تعلم أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابات الخطيرة عموما يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة، مثل الأوعية الدموية غير الطبيعية، أو الذين عانوا من جراحة في الجيوب الأنفية أو الأوعية الدموية أو الدماغ مؤخرا، أو إصابة في الرأس أو الرقبة أو الصدر.
وظيفة العطس هي السماح بتحرير الضغط، وإذا كنت تكتمها فلن تسمح لجسمك بالتخلص من المهيجات الأنفية، كما تعرضه للخطر من خلال احتواء هذا الضغط. ومع ذلك، إذا كان هناك وقت لا ترغب فيه حقا في العطس، فيمكنك محاولة تحفيز أعصابك الحسية الأخرى، التي يمكن أن تساعد في منع رد فعل العطس، مثل فرك الأنف.
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وإذا كنت تعطس، فتأكد من اتباع آداب العطس المناسبة عندما يتعلق الأمر بنشر الجراثيم، فتقول تايلور: «تغطية الأنف باليد مهمة للغاية، ولكن بعد العطس يجب عدم الإمساك بالمقابض والأبواب وشاشات الموبايل والكمبيوتر قبل أن تغسل يديك، أو العطس في المناديل ثم غسل يديك بعد ذلك مباشرة».