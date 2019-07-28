هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

من الأعضاء التي تصبح عرضة للخطر الأذنان، وذلك لأنه عند كتم العطس يمكن أن ينتقل الهواء والضغط من الممرات الصغيرة التي تربط حلقك بأذنك الوسطى، ما يسبب تمزق طبلة الأذن

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

العطس

الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها. يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.

كما تقول: «عندما يحصل دماغك على الإشارة، فإنه ينشط عضلات الحلق، ويخبر رئتيك بإطلاق موجة قوية من الهواء من خلال القصبة الهوائية، ويحدث هذا الإصدار من الهواء لإخراج الجزيئات التي تثير غضب أنفك». اقرأ أيضا: تهيج الجلد وحب الشباب.. أسباب الاحمرار حول الأنف يقول إريك فويجت، أستاذ مساعد سريري