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هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

من الأعضاء التي تصبح عرضة للخطر الأذنان، وذلك لأنه عند كتم العطس يمكن أن ينتقل الهواء والضغط من الممرات الصغيرة التي تربط حلقك بأذنك الوسطى، ما يسبب تمزق طبلة الأذن
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
العطس
العطس
الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها. يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.
كما تقول: «عندما يحصل دماغك على الإشارة، فإنه ينشط عضلات الحلق، ويخبر رئتيك بإطلاق موجة قوية من الهواء من خلال القصبة الهوائية، ويحدث هذا الإصدار من الهواء لإخراج الجزيئات التي تثير غضب أنفك». اقرأ أيضا: تهيج الجلد وحب الشباب.. أسباب الاحمرار حول الأنف يقول إريك فويجت، أستاذ مساعد سريري
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الوزن الزائد

دراسة: حجم الخصر مؤشر على الموت المبكر

تحدثنا مسبقًا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم دون التعامل معه وعلاجه، إضافة إلى سوء التغذية والسمنة والإفراط في تناول الطعام، وتوجد عدة عوامل أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وبالنسبة للإشارات والعلامات التي تدل على ذلك، فبداية من الشعور بالصداع إلى آلام الصدر، جميعها تقع بينها احتمالية الموت المبكر، ولكن كشف العلماء عن سبب آخر: حجم الخصر يعد دليلا كبيرا على الوفاة المبكرة، نقلا عن "dailymail".
طفح-جلدي-أسفل-الثدي

استخدم الفازلين للتخلص من الطفح الجلدي أسفل الثدي

جميعنا نحب فصل الصيف لأنه موعد الذهاب للبحر والتنزه، وأخذ قسط من الراحة والبعد عن العمل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تنتج بعض المشكلات الجلدية الظاهرية والداخلية. أما عن المشكلات الظاهرية فتتمثل في ندبات الجلد واسمرار البشرة، وتصل في بعض الأحيان إلى ضربة الشمس، وعلى الجانب الآخر، يتعرض الكثير من الأشخاص لطفح جلدي أسفل الثدي، نتيجة بعض العادات الخاطئة؛ مثل عدم التجفيف الجيد بعد يوم طويل من التعرق، حسبما ذكر موقع "style craze".
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حافظ على ذاكرتك بهذه الحيل.. التأمل يفيدك

لدى الجميع اعتقاد بأن القدرة على تحسين الذاكرة تبلغ ذروتها في الشباب ثم تنخفض مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من أن هناك علاقة بين مشكلات الذاكرة والعمر فإن هذا المفهوم ليس صحيحا تماما. قد يتغير المعدل الذي تعالج به المعلومات، لكن القدرة على تعلم الأشياء وتذكرها تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الخارجية، فعلى سبيل المثال قلة النوم أو الإجهاد أو تعدد المهام أو البقاء مستقرا أو سوء التغذية أو تناول الدواء يمكن أن تسهم جميعًا في حدوث تدهور للذاكرة، ومع استثناء ملحوظ من حالات مثل مرض الألزهايمر والخرف وسوء التغذية، يمكنك التحكم في مدى جودة الذاكرة لديك.
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تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
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دراسة: كوب الشاي مع الحلوى يوميا يضرك أكثر من الكولا

قد تستيقظ باكرا وتشرب كوبا من عصير الفاكهة أو الشاي المحتوي على السكر قبل ذهابك إلى العمل ليصبح هذا المشروب روتينا يوميا، ولكن تشير دراسة كبيرة إلى أن كوبا واحدا فقط من عصير الفاكهة أو الشاي الذي يحتوي على السكر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. كما حذر الخبراء من خداع الأشخاص بأن عصير الفاكهة الطبيعي صحي حتى وإن كان معبأً بالسكر، إذ وجدوا أن كل 100 مل من عصير الفواكه النقي المستهلك يوميا، سواء كان عصيرا طازجا أو يباع في زجاجة، تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 12%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
المرأة الحامل في رمضان

للحامل.. تناول الألياف يحمي من الارتجاع

فترة الحمل حرجة للغاية، حيث تحتاج الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على صحتها وصحة الجنين، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن نظامًا غذائيا غنيا بالألياف قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بمقدمات الارتجاع، أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل. عندما تتحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs). كما وجدت دراسة أن الأمهات الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة من تلك الأحماض في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.
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7 طرق تجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء السفر

تستعد للسفر لقضاء وقت ممتع في البحر؟.. ولكن اضطرابات المعدة أو الجهاز الهضمي تعيق وجودك لوقت طويل في المواصلات حيث يتطلب الأمر وقتا إضافيا في الحمام، وبالتالي لن تكون رحلتك ممتعة. قد لا يكون لديك نظام غذائي طبيعي وصحي في المكان الذي تسافر إليه، وبالتالي تتناول أطعمة جديدة بما في ذلك الأنواع المصنعة، وتفرط في أصناف مختلفة، مما يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أكثر من المنزل. سواء كنت تسافر بالطائرة أو السيارة أو في وضع آخر، يقول رافيلا إن القيام بذلك يشدد على جسمك والجهاز الهضمي.
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