للتخلص من النوم المتقطع لطفلك.. اتبع 4 نصائح

الأجواء الهادئة من العوامل الأساسية لتجعل طفلك ينام سريعًا، ليس بالنسبة للصغار فقط بل أيضًا للبالغين، فأنت أيضًا بحاجة إلى غرفة هادئة ذات جو معتدل لتستطيعي النوم سريعًا

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

النوم المتقطع للطفل

الشهور الأولى من عمر طفلك هي الأصعب على الإطلاق، تحاولين جاهدة توفير كل السبل التي تمنعه من البكاء، بداية من توفير الطعام في الأوقات التي يشعر فيها بالجوع إلى تغيير الحفاضات من وقت لآخر منعًا للإصابة بنزلات برد، كما تتداخل مواعيد نومك مع استيقاظه، وذلك لأن الطفل لا يعلم شيئًا عن الساعة البيولوجية، فأنت وحدك القادرة على التحكم في ذلك ولكن بشكل تدريجي، فيمكنك وضع روتين يومي يساعده على الاسترخاء سريعًا، مثل جعل الغرفة باردة في الصيف يساعد على النوم سريعًا، نقلًا عن "timesofindia".

أن تجهزي طفلك للنوم في المساء يعتبر أحد أهم التحديات الشائعة التي يواجهها معظم الآباء، توجد عدة أسباب لاستيقاظ طفلك بشكل متكرر دون أسباب، فبينما يستيقظ الطفل في منتصف الليل من أجل تناول الطعام، يصيحون أيضًا من أجل الحصول على الراحة، لذا من المهم توفير عادات يومية سليمة من أجل النوم المتواصل لطفلك، خاصة