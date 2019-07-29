للتخلص من النوم المتقطع لطفلك.. اتبع 4 نصائح

الأجواء الهادئة من العوامل الأساسية لتجعل طفلك ينام سريعًا، ليس بالنسبة للصغار فقط بل أيضًا للبالغين، فأنت أيضًا بحاجة إلى غرفة هادئة ذات جو معتدل لتستطيعي النوم سريعًا
الشهور الأولى من عمر طفلك هي الأصعب على الإطلاق، تحاولين جاهدة توفير كل السبل التي تمنعه من البكاء، بداية من توفير الطعام في الأوقات التي يشعر فيها بالجوع إلى تغيير الحفاضات من وقت لآخر منعًا للإصابة بنزلات برد، كما تتداخل مواعيد نومك مع استيقاظه، وذلك لأن الطفل لا يعلم شيئًا عن الساعة البيولوجية، فأنت وحدك القادرة على التحكم في ذلك ولكن بشكل تدريجي، فيمكنك وضع روتين يومي يساعده على الاسترخاء سريعًا، مثل جعل الغرفة باردة في الصيف يساعد على النوم سريعًا، نقلًا عن "timesofindia".
أن تجهزي طفلك للنوم في المساء يعتبر أحد أهم التحديات الشائعة التي يواجهها معظم الآباء، توجد عدة أسباب لاستيقاظ طفلك بشكل متكرر دون أسباب، فبينما يستيقظ الطفل في منتصف الليل من أجل تناول الطعام، يصيحون أيضًا من أجل الحصول على الراحة، لذا من المهم توفير عادات يومية سليمة من أجل النوم المتواصل لطفلك، خاصة
أن تجهزي طفلك للنوم في المساء يعتبر أحد أهم التحديات الشائعة التي يواجهها معظم الآباء، توجد عدة أسباب لاستيقاظ طفلك بشكل متكرر دون أسباب، فبينما يستيقظ الطفل في منتصف الليل من أجل تناول الطعام، يصيحون أيضًا من أجل الحصول على الراحة، لذا من المهم توفير عادات يومية سليمة من أجل النوم المتواصل لطفلك، خاصة إذا كنت امرأة عاملة فسيساعدك ذلك بشكل كبير، فلو كنت تعيش في صراع لتحصل على ليلة نوم هادئة، ما يلي بعض من الطرق الفعالة التي تساعدك في ذلك:
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1- اتباع روتين صارم قبل النوم
كآباء جدد، تصبح مسئوليتك أن تضمن نظاما روتينيا صحيا لطفلك؛ لتحظى بليلة نوم سعيدة، إضافة إلى خلق بيئة هادئة لنوم طفلك، يمكنك أيضًا أن تضع له موعدا ثابتا للاستحمام في المساء قبل الذهاب للنوم، كما يجب تهدئة الإضاءة في الغرفة وعدم إصدار أصوات مزعجة، إذا كنت ترغبين في الأحاديث الجانبية مع أحد أفراد عائلتك، اذهبي لمكان بعيد في المنزل حتى لا يستيقظ باكيًا، وبالنسبة للموسيقى أثبت العديد من العلماء فاعليتها الكبيرة في التهدئة من التوتر والقلق الذي من المحتمل أن يصيب الطفل، مما يوفر له ليلة آمنة، إذا قمت بتعويده على ذلك، من المؤكد أنه سيتعلم من تلقاء نفسه أنه "حان وقت النوم"، وإذا كان طفلك يبلغ ثلاث سنوات، فتستطيعين أن تخبريه أن الشمس قد غابت ولا بد أن ننام سريعًا لنستقبلها في الصباح.
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2- إطعام الطفل قبل النوم
عليك بإعطاء طفلك وجبة مشبعة حتى لا يستيقظ في أثناء الليل؛ ليقلل فرص الطفل في الاستيقاظ ليلًا، والبكاء من الشعور بالجوع، وإذا كان طفلك في عمر الثلاث سنوات، يمكنك وضع ببرونة اللبن بجانبه، وعند الشعور بالجوع يستيقظ لتناولها ويعود للنوم مرة أخرى.
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3- تقديم روتين مرح
توجد بعض من العادات المرحة التي يمكنك استغلالها لمساعدة طفلك على النوم بشكل سريع، سواء كان ذلك متمثلًا في قراءة القصص القصيرة، أو التحدث في أي شيء إيجابي يعطيه شعورًا بالراحة والاسترخاء، مما يجعله ينام لفترة أطول.
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4- انتبه جيدًا للبيئة المحيطة لطفلك
الأجواء الهادئة من العوامل الأساسية لتجعله ينام سريعًا، ليس بالنسبة للصغار فقط بل أيضًا للبالغين، فأنت أيضًا بحاجة إلى غرفة هادئة ذات جو معتدل لتستطيعي النوم سريعًا، حاولي قدر الإمكان وضع وسائد لتحاوط الطفل جيدًا وتمنعه من السقوط، يمكنك وضع قاتل للذباب حتى لا يتأذى طفلك، واحرصي على تغيير الحفاضات أيضا قبل النوم؛ حتى لا يشعر بالانزعاج ويستيقظ في أوقات متأخرة، إضافة إلى رش بعض المعطرات الهادئة، مما يجعله يحصل على أعلى معدلات من الراحة والاسترخاء، فرعايته مسئوليتك الأولى والأخيرة، بداية من تناول غذاء صحي محمل بالمعادن والفيتامينات إلى توفير بيئة صحية له ليحظى بليالٍ سعيدة.
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