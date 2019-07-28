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MBC تكشف عن لجنة تحكيم the Voice: راغب وأحلام وحماقي

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
أحلام
أحلام
أعلنت شبكة MBC رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من برنامج the Voice، بدايةً من شهر أغسطس المقبل، ويُعرض على شاشتي MBC1 وMBC العراق. ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، إذ يستمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، بينما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد. وذلك مع قرب بدء تصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، والتي يتنافس فيها المشتركون بهدف استمالة مسامع المدربين وحَث أحدهم على الضغط على زر "أريدك" واستدارة كرسيه معلنا عن رغبته في ضمه لفريقه.
ويترقب جمهور "the Voice" في موسمه الخامس عودة الثنائي راغب وأحلام معا مجددا إلى الشاشة، في لجنة تحكيم برنامج مواهب آخر بعد أن شاركا معًا في Arab Idol قبل سنوات. ويتطلع عشاق البرنامج في موسمه الجديد إلى معرفة الفائز الجديد بلقب the Voice، بعد الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة، وهم: الأول مراد
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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The Voice

هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.
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راغب علامة يرد على نانسي عجرم: مطار بيروت يتحسن

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، أشاد به بحالة المطار، وهو ما اعتبره متابعوه ردًا على فيديو سابق نشرته مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، والذي ظهرت فيه تنتقد حال مطار بيروت، الذي يشهد حالات مستمرة من تكدس المسافرين. وقال راغب علامة في الفيديو: «أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغيرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم»، كما علق على الفيديو قائلا: «مطار بيروت يتوسع ويتحسن».
اليسا

إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
حسن-الرداد

فنانون طاردتهم الضرائب| حسن الرداد تصالح بـ2.4 مليون

سدد الفنان حسن الرداد نحو 2.4 مليون جنيه للتصالح مع الضرائب، وإنهاء الدعوى القضائية ضده، وذلك بعدما توصلت إدارة مكافحة التهرب الضريبي إلى إخفاء الرداد جانبًا من إيراداته، دون إثباتها في إقراراته الضريبية لمدة 4 سنوات، وبلغت جملة الأرباح التي لم يفصح عنها حوالي 6 ملايين و332 ألـف جنيه. وقدرت الضرائب المقررة عنها بنحو مليون و 199 ألف جنيه، مع تغريمه مبلغا مماثلا كتعويض، وعندما رفض السداد تم تحريك الدعوى القضائية ضده. و?حسن الرداد ليس الفنان الوحيد الذي اتهم بالتهرب الضريبي، فهناك العديد من النجوم لاحقتهم تلك التهمة، وإليك أبرزهم:-
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