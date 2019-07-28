MBC تكشف عن لجنة تحكيم the Voice: راغب وأحلام وحماقي

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

أحلام

أعلنت شبكة MBC رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من برنامج the Voice، بدايةً من شهر أغسطس المقبل، ويُعرض على شاشتي MBC1 وMBC العراق. ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، إذ يستمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، بينما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد. وذلك مع قرب بدء تصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، والتي يتنافس فيها المشتركون بهدف استمالة مسامع المدربين وحَث أحدهم على الضغط على زر "أريدك" واستدارة كرسيه معلنا عن رغبته في ضمه لفريقه.

ويترقب جمهور "the Voice" في موسمه الخامس عودة الثنائي راغب وأحلام معا مجددا إلى الشاشة، في لجنة تحكيم برنامج مواهب آخر بعد أن شاركا معًا في Arab Idol قبل سنوات. ويتطلع عشاق البرنامج في موسمه الجديد إلى معرفة الفائز الجديد بلقب the Voice، بعد الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة، وهم: الأول مراد