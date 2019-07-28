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كيف تستخدمين زيت الزيتون لعمل تان مميز لبشرتك؟

يعتبر زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت التي تستخدم لعمل التان، يرجع ذلك أساسًا إلى أنه يغذى البشرة ويستغرق وقتًا أقل نسبيًّا لاسمرار بشرتك وبالتالي يمنع التعرض الطويل للشمس
تحرير:مي فؤاد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
زيت الزيتون
زيت الزيتون
لم يوجد هوس عمل التان بالبشرة من قبل كالوقت الحالي، حيث أصبح الحصول على بشرة سمراء ناعمة اتجاهًا يجعل الكثير يتعرض لحروق الشمس، أثناء محاولة تحقيق ذلك، ليس ذلك فحسب، فهناك الكثير من علاجات التجميل والمنتجات المتوفرة في السوق في هذه الأيام والتي تمنحك بشرة سمراء ناعمة. هل أنت أيضًا شخص مفتون بالحصول على بشرة سمراء؟ لا يحتاج الأمر إلى حرق نفسك تحت أشعة الشمس للقيام بذلك بعد الآن أو لإنفاق الكثير والكثير على مختلف المنتجات وعلاجات التجميل. هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على عمل التان، أهمها وصفات زيت الزيتون حسب موقع boldsky.
لا يقتصر اسمرار البشرة فقط على الاستلقاء أمام أشعة الشمس، وليس مجرد مياه مالحة ثم حمامات شمس فبشرة ساحرة، هناك مجموعة من الزيوت الطبيعية الواجب استخدامها للحصول على أفضل نتائج من حمامات الشمس الصيفية.  اقرأ أيضًا: لا للأطعمة الحارة| تخلص من رائحة العرق بهذه الطرق  بعيدًا عن احتوائه على
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