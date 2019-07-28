كيف تستخدمين زيت الزيتون لعمل تان مميز لبشرتك؟

يعتبر زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت التي تستخدم لعمل التان، يرجع ذلك أساسًا إلى أنه يغذى البشرة ويستغرق وقتًا أقل نسبيًّا لاسمرار بشرتك وبالتالي يمنع التعرض الطويل للشمس
لم يوجد هوس عمل التان بالبشرة من قبل كالوقت الحالي، حيث أصبح الحصول على بشرة سمراء ناعمة اتجاهًا يجعل الكثير يتعرض لحروق الشمس، أثناء محاولة تحقيق ذلك، ليس ذلك فحسب، فهناك الكثير من علاجات التجميل والمنتجات المتوفرة في السوق في هذه الأيام والتي تمنحك بشرة سمراء ناعمة.
هل أنت أيضًا شخص مفتون بالحصول على بشرة سمراء؟ لا يحتاج الأمر إلى حرق نفسك تحت أشعة الشمس للقيام بذلك بعد الآن أو لإنفاق الكثير والكثير على مختلف المنتجات وعلاجات التجميل.
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على عمل التان، أهمها وصفات زيت الزيتون حسب موقع boldsky.
لا يقتصر اسمرار البشرة فقط على الاستلقاء أمام أشعة الشمس، وليس مجرد مياه مالحة ثم حمامات شمس فبشرة ساحرة، هناك مجموعة من الزيوت الطبيعية الواجب استخدامها للحصول على أفضل نتائج من حمامات الشمس الصيفية.
اقرأ أيضًا: لا للأطعمة الحارة| تخلص من رائحة العرق بهذه الطرق
بعيدًا عن احتوائه على
لا يقتصر اسمرار البشرة فقط على الاستلقاء أمام أشعة الشمس، وليس مجرد مياه مالحة ثم حمامات شمس فبشرة ساحرة، هناك مجموعة من الزيوت الطبيعية الواجب استخدامها للحصول على أفضل نتائج من حمامات الشمس الصيفية.
اقرأ أيضًا: لا للأطعمة الحارة| تخلص من رائحة العرق بهذه الطرق
بعيدًا عن احتوائه على العناصر المرطبة التي تدخل البشرة لتساعد على تنعيمها، يحتوي زيت الزيتون كذلك على بعض الخواص الفعالة لتسمير البشرة واجتذاب حرارة أشعة الشمس.
جربي استخدامه كبديل لمستحضرات التسمير الكيماوية وتمتعي ببشرة برونزية جذابة.
فوائد استخدام زيت الزيتون
للبشرة؛ عامل مغذٍّ ومرطب للبشرة، يساعد زيت الزيتون على الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة.
لزيت الزيتون خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تهدئة البشرة وحمايتها من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.
اقرأ أيضًا: تجنبي ظهور التجاعيد حول الفم بهذه الطرق
علاوة على ذلك، يحسن زيت الزيتون وظيفة حاجز البشرة وبالتالي ينشط المسام بالبشرة.
يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وبالتالي فهو الخيار الأفضل لبشرة سمراء جذابة ومتألقة.
يعد زيت الزيتون غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يساعد في جذب حرارة الشمس وامتصاصها، وبالتالي يساعد في عمل التان.
كونه مكونًا طبيعيًّا له خصائص علاجية، فإن زيت الزيتون يمنع أي طفح أو التهابات تنتج عن أشعة الشمس.
كيفية استخدام زيت الزيتون للحصول على بشرة سمراء؟
يعتبر زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت التي تستخدم لعمل التان، يرجع ذلك أساسًا إلى أنه يغذى البشرة ويستغرق وقتًا أقل نسبيًّا لاسمرار بشرتك وبالتالي يمنع التعرض الطويل لأشعة الشمس.
1) من المهم توافر زجاجة كبيرة من زيت الزيتون النقي وجهاز ضبط الوقت قبل البدء.
2) استخدمي منشفة قطنية كبيرة وافرديها على كرسي.
3) ضعي كمية مناسبة من زيت الزيتون على قطعة من القماش واستخدميها لتدليك الجسم بالكامل ولا تنسي بشرة الوجه.
4) اضبطي جهاز ضبط الوقت على 30 دقيقة ثم نامي أسفل أشعة الشمس حتى يتفاعل الجلد مع الحرارة.
اقرأ أيضًا: بدلا من التعرض للشمس.. اعملي «تان» في البيت
5) بعد مرور نصف ساعة، قومي بتدليك الجسم مجددًا باستخدام قطعة من القماش المبللة بزيت الزيتون.
6) كرري ضبط الوقت على 30 دقيقة أخرى واستلقي أسفل أشعة الشمس على الناحية الأخرى من الجسم.
7) بعد مرور الوقت، ستحصل البشرة على جلسة التسمير للجسم بالكامل، قومي بشطف الجسم باستخدام الماء والصابون للتخلص من الزيت الزائد.
لا تبقي في الشمس لفترة طويلة بعد دهن الزيت، ولا تضعي الكثير من الزيت على البشرة، تأكدي من غسل الجسم تمامًا بعد انتهاء الجلسة.
هناك العديد من أنواع زيت الزيتون والتي تختلف في جودتها، ما تحتاجينه لتسمير الجلد هو نوع نقي من زيت الزيتون البكر.
ربما تحتوي الأنواع المصنعة الأخرى على بعض المواد الحافظة التي قد تضر بصحة الجلد.
اقرأ أيضًا: اعملي تان الصيف بوصفات طبيعية